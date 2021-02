Quando os jogos são aliados na hora de estudar

A relação íntima das gerações mais jovens com artefatos eletrônicos é um fato irrefutável e serviu de ponto de partida para a criação de uma ferramenta que usa essa afinidade em prol do aprendizado. O Dream Game é um jogo exclusivo desenvolvido pelo Colégio GGE para uso dos alunos da instituição e que proporciona a possibilidade de testarem o próprio conhecimento em uma plataforma online, lúdica e interativa, além de trocarem pontos acumulados no game (adquiridos pela avaliação do conhecimento e pelo comportamento no ambiente escolar) por diversos brindes na loja virtual do aplicativo.

“A gente entende que a ‘gameficação’ é tendência e faz parte dessa geração de nativos digitais. Não podíamos deixar de estar nisso, e o meio foi trazer os jogos para dentro da escola”, defende o gestor pedagógico do Ensino Fundamental 2 e Médio do GGE, Tayguara Velozo.

Para o gestor, os benefícios são muitos e claros: “a competitividade, as disputas, o lúdico, o ranqueamento, os feedbacks, e a assimilação de conteúdo”. “A grande sacada é ter isso ligado às matérias que o aluno está vendo em sala de aula”, acrescenta.

Dream Game: alunos são premiados por seus resultados | Foto: Divulgação

Como funciona o Dream Game?

Na plataforma, o estudante tem acesso a conteúdos de linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, competências abordadas em vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A cada resposta correta, o jogador ganha uma moeda chamada braincoin. Já as heartcoins são concedidas pelos professores e equipe pedagógica pelo bom comportamento em sala de aula. Pelo aplicativo, o aluno consegue acompanhar, em tempo real, como está seu desempenho.

Uma vez acumuladas, as moedas podem ser trocadas, através de uma loja virtual disponível no aplicativo do Dream Game, por diversos brindes reais, como bicicleta, aparelhos eletrônicos, lanches, fardamentos, ingressos para cinema, materiais esportivos, livros e até por pontuação extra em algumas disciplina.

Pais e alunos aprovam

O GGE perguntou: o que você pensa sobre o Dream Game? As respostas mostram que a ferramenta é eficaz ao que se propõem, estimulando a busca pelo conhecimento e por metas. “Conheci o Dream Game no primeiro encontro do Pais Presentes e, a partir deste momento, eu comecei a incentivar minha filha a participar, a estudar, e o desempenho dela melhorou muito”, diz Bruno Sereno, pai de aluna do GGE.

A aluna Maria Clara, do 1° ano do Ensino Médio da unidade Caruaru também faz uma avaliação positiva. “O Dream Game é muito bom porque a gente exercita o que aprendemos em sala de aula e é uma forma legal de reviver o que foi visto durante a semana”.

Já o pai do aluno Lucas Sales, Roney Castro, concorda que a ‘gameficação’ é muito benéfica para o processo de aprendizagem das crianças porque “motiva e aprofunda os estudos”. “É uma bela oportunidade para nós, alunos, começarmos a aprender através de coisas que nós gostamos de fazer”, testemunha a aluna Ana Júlia Alcantara.