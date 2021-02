No Cine Aulão, Marista São Luís revisa conteúdos na reta final do Enem

A uma semana da primeira prova do Enem 2019, o Colégio Marista São Luís reuniu seus estudantes concluintes em uma programação diferente, mas focada: o Cine Aulão recebeu mais de 200 feras em um momento para revisar e descontrair, em um cinema na Zona Norte do Recife.

“Sempre digo a eles que temos nossos momentos de foco e os momentos de relaxamento, mas temos que misturar as duas coisas porque o momento que eles estão vivenciando é muito tenso, de muita cobrança”, diz o coordenador dos 3° anos do Ensino Médio, Luciano Barbosa.

O educador disse que, durante a última semana, repetiu aos estudantes que este é um momento de reflexão, revisões pontuais e relaxamento. “Nas próximas semanas, teremos aulas direcionadas para as provas, com aulas estilo aulão”.

Recebidos pelos professores, os estudantes do Marista São Luís tiverem revisões das disciplinas das áreas de Linguagens e Matemática e, após o intervalo e de uma sessão de relaxamento, mais dicas voltadas para as áreas de Humanas e Natureza.

Candidato a uma vaga no curso de Engenharia, Alexandre Priori disse que a iniciativa da escola é excelente para este momento em que os estudantes estão sob muita ansiedade. “Antes das provas, vou descansar bastante e manter o foco”, disse ao Blog do Enem. Maria Rita Dubeux, que prestará seleção para Medicina, também aproveitou o momento para as últimas revisões, antes de relaxar e se preparar física e emocionalmente para a prova.

Maria Rita e Alexandre estão prontos para o Enem 2019: última semana será de descanso / Foto: Débora Claro/JC360

O Cine Aulão mistura as disciplinas cobradas pelo Enem e pelo SSA3 (a terceira etapa do Sistema Seriado de Avaliação, da Universidade de Pernambuco) em um contexto de descontração, com músicas, brincadeiras e outras ferramentas de relaxamento e fixação do conteúdo.

Mais orientações

Luciano relembra ainda aos estudantes do Marista São Luís, nestes últimos dias que antecedem o Enem, que estar pronto para a provar requer, além dos estudos, estar bem fisicamente. A maratona de cinco horas e 30 minutos vai exigir mais que conhecimentos.

“Aqueles que farão provas nos prédios de universidades particulares poderão até contar com salas mais confortáveis, com ar condicionados, mas a maioria fará em escolas públicas. O processo é bem longo e cansativo”, comenta, reforçando a importância de levar uma quantidade suficiente de água. “Antes da prova, a comida tem que ser o mais saudável possível para evitar indisposições”.

O primeiro dia de provas do Enem 2019 acontecerá no próximo domingo, 3 de novembro. Os cartões de inscrições foram disponibilizados pelo Inep desde o último dia 16 de outubro.

Confira mais fotos do Cine Aulão Marista 2019

Professores revisaram assuntos vistos em sala de aula / Foto: Débora Claro/JC360

Revisão fora do colégio tem objetivo de divertir os estudantes sem perder o foco nas provas / Foto: Débora Claro/JC360

Últimas dicas para o Enem dividem espaço com atividades de descontração do Cine Aulão do Marista São Luís / Foto: Débora Claro/JC360