Unit festeja centenário do Colégio Nossa Senhora do Carmo com aula sobre patrimônio

O prédio secular não abriga mais a escola em que Vera Lúcia e Teresa Borges passaram toda a vida, como alunas e funcionárias, mas saber que o local onde o Colégio Nossa Senhora do Carmo (CNSC) funcionou por mais de 90 anos está preservado e em uso é um alento. “Ver todos esses espaços sendo cuidados é muito gratificante. As beneditinas entraram na minha vida desde sempre”, diz Vera, ex-aluna, ex-professora e ex-diretora do CNSC, uma das escolas mais tradicionais do Recife, que encerrou atividades em 2011.

Na sexta-feira (25), uma festa promovida pelo Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco), que hoje ocupa o imóvel, comemorou os 100 anos do CNSC junto com pessoas que passaram e têm parte de suas vidas ligadas à instituição. O evento, preparado para resgatar boas lembranças, contou com reencontros e uma missa rezada na capela da escola.

Unit reuniu objetos da época de funcionamento do CNSC / Foto: Gabriel Galvão/JC360

Desde 2014, é o Grupo Tiradentes que ocupa e preserva o imóvel onde funcionam oito cursos da Unit Pernambuco – um local estratégico, central e alinhado com suas origens cristãs. É onde estudam os alunos dos cursos de Direito, Engenharia Civil, Engenharia Mecatrônica, Serviço Social, Administração, Recursos Humanos, Redes e Análise e Desenvolvimento de Sistemas e onde ainda vivem as freiras beneditinas missionárias. “Eles preservam tudo, temos uma relação muito boa”, elogia a irmã Consuelo. O imóvel, localizado na rua Barão de São Borja, na área central do Recife, pertence às beneditinas missionárias até hoje.

Havia outras possibilidades de instalação para a Unit Pernambuco, mas o prédio histórico tinha a cara que a instituição queria para seu curso de Direito: sofisticado, bem localizado e espaçoso.

“Para nós, este ambiente é de suma importância. Primeiro, por ser um prédio centenário, por ter abrigado uma escola extremamente tradicional que faz parte da história do Recife. E relembrar esse centenário é motivo de muito orgulho para nós. Trouxemos ações voltadas para que os ex-alunos e ex-funcionários relembrem esse tempo de escola, com o hino, fardamentos, fotos, relatos”, diz o pró-reitor administrativo-financeiro da Unit Pernambuco, Márcio Campos.

Para que a Unit funcionasse no prédio do CNSC, foram necessárias ações de modernização, mas tudo foi feito com respeito à memória. “A essência está aqui. Elas vão encontrar a capela conservada, a gruta da santa, o elevador, a fachada. Esses espaços permanecem. A gente teve a preocupação de manter a história do prédio”, completa Campos.

Daniel Cassundé (C) comTeresa e Vera Lúcia Borges: momentos de reviver a memória preservada / Foto: Gabriel Galvão/JC360

Memórias e reencontros

Daniel Cassundé (foto acima) foi aluno do CNSC de 1979 a 1992 e aceitou ao convite da Unit de reviver o espaço. “Para nós, que passamos boa parte das nossas vidas aqui, é muito bom rever esse ambiente, as escadas. É muito bom ter essas memórias”, diz, enquanto tenta se reconhecer nas fotos da época de escola. Daniel lembra quando soube que o Nossa Senhora do Carmo encerraria suas atividades e que se sentiu aliviado ao ver o prédio preservado.

Entrar na escola tem muito significado, reaviva muitas lembranças. Irene Travassos, Mércia Durant, Fernanda Burle e Mônica Pessoa combinaram de ir juntas para a comemoração que também marcou seus 50 anos de amizade. Elas falaram do sentimento de encontrar o prédio da escola bem cuidado.

“Vivemos muitas coisas boas aqui, foi difícil sair”, comentou Mércia. “Entrei aqui no segundo ano primário, meus sobrinhos estudaram aqui também”, acrescentou Irene. Apontando vários locais da escola, riam e reavivam memórias bem preservadas e eternizadas em 100 anos de histórias.

Irene Travassos, Mércia Durant, Fernanda Burle e Mônica Pessoa foram juntas rememorar os tempos de Nossa Senhora do Carmo / Foto: Gabriel Galvão/JC360

Unit comemora 1000 anos do CNSC / Foto: Gabriel Galvão/JC360

Ex-alunos e ex-funcionários do CNSC prestigiaram a comemoração / Foto: Gabriel Galvão/JC360

Missa comemorativa foi celebrada na capela do antigo CNSC, preservada pelo Grupo Tiradentes / Foto: Gabriel Galvão/JC360

Comemoração reuniu ex-alunos do CNSC / Foto: Gabriel Galvão/JC360

Unit preparou resgate da memória do CNSC / Foto: Gabriel Galvão/JC360

