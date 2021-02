Alunos revisam conteúdo do Enem em clima de descontração no aulão do GGE

Mais de 2 mil estudantes participaram do Aulão Tira-Teima Enem 2019, promovido pelo Colégio GGE na tarde desta segunda-feira (28), no Teatro Guararapes, no Recife. Por mais de quatro horas, os professores do GGE se revezaram no palco trazendo dicas estratégicas para os candidatos que farão a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no próximo domingo (3).

A equipe pedagógica do GGE montou um aulão para unir diversão e revisão, escolha inteligente nesta reta final, em que é preciso manter o foco e colocar o pé no freio e descansar. Os heróis da Marvel serviram de mote e fantasia para os professores conseguirem prender atenção e repassar as últimas dicas à plateia lotada de alunos. Pela primeira vez, o Aulão Tira-teima foi aberto ao público externo.

“Juntamos, aqui, diversão e revisão. Os professores trouxeram as questões que eles acreditam que vão cair, que têm tudo a ver com o Enem, mas tudo isso de uma forma mais leve, lúdica, onde os alunos podem interagir e se divertir”, diz o gestor pedagógico do Ensino Médio do Colégio GGE, Tayguara Velozo.

O formato do Aulão Tira-teima, continua Velozo, ajuda também a fixar o conteúdo. “Em nossa vida existem algumas imagens que não saem da cabeça, então a ideia é atrelar o conteúdo a algumas imagens, ao momento de emoção, para que até na hora da prova ele possa lembrar do que foi visto aqui”.

Depoimentos dos alunos

Alunos concluintes do Colégio GGE, Luana Moita, Yasmin Sá, Camila Katarine e Manoel Nogueira são feras de Medicina e se dizem prontos para enfrentar a maratona de provas. Luana diz que gosta da iniciativa da escola de promover um aulão descontraído. “Dá para revisar e descontrair. Estudo no GGE desde o ano passado e tenho certeza de que ele será fundamental na minha aprovação”, diz.

Para os alunos, estudar no GGE dá mais segurança neste momento decisivo. “Eu acho que a prova do Enem vai ser boa. O GGE tem tradição em aprovar e isso dá mais segurança”, diz Manoel. “Já sabia que queria Medicina e, por isso, escolhi o GGE. Eu me sinto segura porque o colégio prioriza esse foco”, concorda Camila.

Também futura médica, Yasmin Sá é natural de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, e decidiu estudar no Recife para alcançar esse sonho. “Lá a gente não tem tantas oportunidades. Eu já conhecia a fama dos colégio daqui do Recife e escolhi o GGE”.

