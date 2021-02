Aulão Tira-teima: assista aqui e revise conteúdos para o Enem

Acontece hoje (28) o Aulão Tira-teima do Colégio GGE, que faz uma grande e última revisão dos assuntos mais importantes para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A programação, que começa às 15h, vai ser conduzida pelos professores do GGE das quatro áreas de conhecimento: Linguagens e Códigos, Matemática e suas tecnologias, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Se você não conseguiu uma das 400 vagas para assistir ao Aulão Tira-teima, poderá assistir à revisão através das redes sociais do GGE, em tempo real. Clique aqui e acompanhe a transmissão ao vivo.

Os candidatos presentes ao aulão – 2.400 mil pessoas, ao todo – poderão acompanhar os assuntos através do material de apoio impresso, que traz exercícios que serão revisados no evento. A programação conta ainda com muitas surpresas. Os alimentos não perecíveis recolhidos a título de ingresso para a iniciativa serão doados para a campanha “A fome não pode esperar”.

SERVIÇO

TIRA-TEIMA ENEM – Aulão GGE de Revisão

Assista em tempo real: clique aqui

Quando: segunda-feira, 28 de outubro

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco – Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Horário: das 15h às 18h30

Ingresso: 1kg de alimento não perecível