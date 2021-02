Aulão do Marista foca em alunos do segundo ano do Ensino Médio

De olho no Sistema Seriado de Avaliação (SSA2), o Colégio Marista São Luís inclui no cronograma aulões temáticos para os alunos do 2° ano do Ensino Médio. A ideia é unir temáticas interdisciplinares, alinhando conteúdos diversos. Nesta terça (29), Artes e Química estarão juntas na programação.

“Vamos falar sobre o chumbo e as possíveis intoxicações. Traremos um período, ainda recente, quando ainda se utilizava o chumbo como fixador de tintas e algumas artistas sofreram com essa intoxicação”, explica a professora de Artes do Marista São Luís, Geysa Barlavento.

Para tratar do tema, Geysa e os professores de Química Paulo Meira e Alexandre Clementino trazem para sala de aula as histórias de Frans Krajcberg e Cândido Portinari, artistas plásticos polonês e brasileiro, que sofreram contaminação por chumbo por causa da tinta.

“Por causa da intoxicação, Krajcberg adotou o uso de tintas somente com pigmentos naturais (como o extraído do pau-brasil). Já Portinari, quando começou a apresentar os sintomas, os médicos orientaram que parasse de pintar, mas ele não aceitou”, explica Geysa. Nessa narrativa, entram artes, entram outros contextos afins, como a relação do Brasil com a Organização das Nações Unidas (ONU) – por causa do último painel pintado por Portinari, Guerra e Paz, com o qual o Brasil presenteou a ONU.

Do universo da Química, os professores vão explicar o porquê do chumbo ser tóxico, seu uso medicinal, por exemplo, além de aplicar questões relacionadas ao tema com foco no SSA2.