 Cinco dicas para se dar bem na redação do Enem

A professora de produção textual do Colégio Marista São Luís, Sandra Lima, é uma profissional bastante afinada com sua área de atuação. Com mais de 30 anos de sala de aula, ela já falou sobre o processo de letramento de um aluno e a contribuição da leitura para a boa escrita (clique aqui para ler) e, agora, volta ao Blog do Enem para dar dicas para a prova de redação. Lembre-se que você deverá escrevê-la no próximo domingo (3), dividindo as 5h30 da prova com as 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas.

Sandra revisa as normas da redação do Enem. O texto não exige título, mas você precisa construir seus argumentos entre oito e 30 linhas. “Este é o espaço que você terá para cumprir as exigências da banca. Ou seja, atingir as cinco competências”, diz a professora. Assista à aula abaixo que traz detalhes de como construir um texto nota 1.000.

Para te ajudar, a gente listou de novo tudo o que a sua redação precisa ter para te ajudar a chegar à universidade:

Respeite a gramática normativa : Sandra lembra que você precisa sempre revisar seu texto. Atente para itens como crase e concordâncias nominal e verbal. O texto tem que ser dissertativo argumentativo : Você tem que ter opinião e sustentá-la com argumentos contundentes, com exemplos, dados e citações. Coesão, a capacidade de selecionar o repertório : Selecione o que você vai trazer para a construção do seu texto. Fuja do lugar-comum. Coerência, a capacidade de interligar as partes, os parágrafos, do texto : Concatene o texto. As partes formam um todo de qualidade. Proposta de intervenção : O Enem exige que você proponha uma solução para o problema apresentado ou aquele problema que você apontou durante seu texto. Vejamos:

O quê você vai sugerir?

Quem vai fazer?

Como essa sugestão vai ser executada?

Qual o impacto na sociedade dessa sugestão?