Congresso de Direito Unit Pernambuco debate aplicação de leis às demandas sociais

Entre os dias 8 e 9 de novembro, o Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco) promove seu 6° Congresso de Direito, cujo tema será “Os desafios da Interdisciplinaridade do Direitos”. As inscrições estão abertas até a próxima quinta-feira, 31, no site da Unit. O evento homenageia o professor Dr. Rocha de Brito Alves.

A interdisciplinaridade conduz os debates, por ser uma questão essencial para o Direito e para os juristas. “O Direito precisa se integrar com as outras áreas do conhecimento, para que a gente faça uma prestação jurisdicional adequada e alcance a Justiça de uma forma mais ampla. É a ideia do direito aplicado à sociedade”, explica a professora e coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Unit Pernambuco, Tatiana da Hora Andrade.

A importância do tema é fortemente vista na prática e, como diz a professora, “nem sempre a letra fria da Lei, a teoria, vai conseguir trazer uma compreensão e uma solução adequada aos fenômenos jurídicos”. Por isso a necessidade de debater as demandas da sociedade.

“O tema busca quebrar um pouco esse paradigma do direito, da lei, da jurisprudência. No Brasil, somos muito legalistas, muito mais que em outros países. E muitas vezes a letra fria da lei está muito longe da justiça. A lei fria da lei dizia que família era a união de homem e mulher. As relações homoafetivas eram esquecidas”, exemplifica.

Tatiana destaca que as mudanças sociais, nas relações interpessoais e trabalhistas, demandam que os profissionais do Direito estejam atentos às novas condições de aplicação da Lei. As formatações sociais, pessoais, sindicais, os direitos das pessoas transsexuais, tudo deve estar no foco. “Quando a gente pensa nas questões dos direitos digitais, a perspectiva de proteção de dados, inclusão. A ideia é trazer essas questões que o direito, sozinho, não resolve”.

Programação

8 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 9H

– Cristiano Lopes

“Relações homoafetivas e dignidade da pessoa humana”

– Wilka Pinto Vilela Domingues

“Constelação familiar sistêmica no poder judiciário”

– Luciana Brasileiros

“Novos formatos de família e famílias simultâneas”

– Matheus Pereira

“Inclusão Social e acessibilidade”

– Paloma Saldanha

“Direito cibernético e proteção de dados”

– Rômulo de Freitas

“Proteção ao trabalhador e sindicalismo no Brasil após a reforma trabalhista

8 DE NOVEMBRO, DAS 14H ÀS 18H

Apresentação dos trabalhos da Mostra de Práticas e dos resumos submetidos aos Grupo de Trabalho do congresso

8 DE NOVEMBRO, DAS 18H30 ÀS 21H30

– Matheus Gueiros

“Abordagens didáticas frente às propostas de empregabilidade: preparando para a dinâmica do mercado”

– João Cláudio de Carvalho

“Starte-se: do Zero ao Direito”

– Helena Capela

“Atuação extrajudicial do Ministério Público”

– Ana Paula Teixeira Delgado

“Migrantes, refugiados e deslocados: um olhar à luz dos Direitos Humanos”

– Álvaro de Azevedo Gonzaga

“Direito, Ciência e Filosofia”

9 DE NOVEMBRO, DAS 9H ÀS 13H

– Prof. Dr. Roque de Brito Alves

“Criminalidade contemporânea organizada: facções criminosas nas prisões”

– Martha Guaraná

“Colaboração premiada e plea bargaining”

– Plínio Leite Nunes

“Política Criminal de Drogas”

– Ulisses Dornelas

“Ineficiência do estado no acompanhamento às mulheres vítimas de violência doméstica”

– Sandro Gaspar

“As novas questões das famílias a partir do fenômeno da desbiologização

– Felipe Torres

“Boa fé na dinâmica dos contratos”

– Sergio Torres Teixeira

“O trabalho do futuro e o futuro do trabalho”

Serviço

6° Congresso de Direito da Unit PE

Quando: Inscrições até 31.10

Evento: 8 e 9 de novembro

Valor:

Para alunos da Unit PE: R$ 100 | Para participante externo: R$ 120

Informações: (81) 3878.5120