PM de Pernambuco destaca 1500 policiais para garantir segurança no Enem

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) divulgou detalhes, nesta quarta (30), do esquema de segurança para os dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 3 e 11 de novembro. Serão 1.532 policiais militares envolvidos na operação, tanto na segurança dos candidatos quanto na garantia de acesso aos locais de prova em Pernambuco, além de escolta das provas, garantindo sua inviolabilidade, e dos cartões de resposta antes e depois da aplicação do exame. A operação é uma parceria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, e a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

Segundo o major da PM Roberto Oliveira, há cinco anos responsável pela segurança do Enem em Pernambuco, a operação nos dias do Enem – 3 e 10 de novembro – começa com as escoltas das provas, a partir das 5h da manhã, nos dias da aplicação do exame. No Recife, as provas serão distribuídas a partir do 7° Depósito de Suprimentos (D Sup), no bairro do Cabanga, na Zona Sul, usada como unidade centralizadora na Capital. Em Petrolina, as provas estão no 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Vila Eduardo. “Aqui, estamos responsáveis pela segurança de um processo que envolve milhões de reais”, comentou o major.

As provas começaram a chegar em Pernambuco no dia 27 de setembro; em 21 de outubro, teve início a interiorização, quando foram escoltadas para Caruaru, Garanhuns, Arcoverde e Salgueiro. O major Roberto Oliveira explicou que a PMPE escolta, com pelo menos dois policiais, um veículo dos Correios, responsável pelo transporte do material.

A atuação dos mais de 1.500 policiais, segundo a PMPE, não interfere no trabalho corriqueiro da corporação. Segundo o major, o efetivo escalado para o Enem estaria de folga nos dias de prova e receberá uma diária de R$ 180, paga por meio da parceria com o Inep. No Enem 2019, Pernambuco teve 275.327 inscritos que serão distribuídos em 584 locais de prova em 80 municípios. A PMPE detalhou ainda que a operação prevê 96 escoltas a cada dia de prova no Estado.