Novo Ensino Médio tem 80 vagas gratuitas no Sesi e Senai

Até o dia 22 de novembro, o Senai Ipojuca vai receber inscrições para o processo seletivo que vai preencher 80 vagas para o Novo Ensino Médio do Sesi Pernambuco. Nele, os estudantes poderão cursar o Ensino Médio e um curso técnico em Eletrotécnica na Escola Sesi/Senai Ipojuca. A inscrição é presencial e o Senai Ipojuca fica na Rodovia 42, Km 1, em Jagatá.

O Novo Ensino Médio é gratuito e os candidatos a uma das 80 vagas precisam ser dependentes de trabalhador da indústria ter nascido a partir de 2004.

A avaliação será feita em uma única etapa, no dia 1° de dezembro de 2019, por meio de provas de Língua Portuguesa e Matemática, com 20 questões de múltipla escola cada.

A relação dos aprovados será divulgada no dia 9 de dezembro, no quadro de avisos do SENAI Ipojuca. O edital completo está disponível nos sites do SESI-PE e do SENAI-PE.

Novo Ensino Médio

O objetivo do Novo Ensino Médio é oferecer educação de qualidade e preparar para o mundo do trabalho, integrando áreas de conhecimento ao currículo, além da formação técnica que contribui para o ingresso ao mercado de trabalho em curto prazo. Todos terão acesso à educação tecnológica básica e à compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, bem como aprenderão sobre o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura.

“O curso de eletrotécnica visa preparar profissionais para atuar em diferentes tipos de indústrias e essa é uma das áreas que mais irão demandar pessoas qualificadas no nosso Estado em um futuro próximo. Esses jovens terão a oportunidade de finalizarem o Ensino Médio já com uma profissão indispensável para a indústria”, comenta a diretora Regional do SENAI-PE, Camila Barreto. O curso terá sete módulos e após a conclusão de todas as etapas, o jovem terá direito ao diploma de técnico de nível médio em Eletrotécnica.