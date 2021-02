Caneta preta e documento original: confira detalhes para dar tudo certo no Enem

Hoje é sexta, 1° de novembro, e significa que daqui a dois dias você estará fazendo a primeira prova do Enem 2019. O Blog do Enem já deu várias orientações sobre essa reta final (leia aqui, aqui, aqui e aqui), mas agora, nesses últimos instantes, vamos te lembrar dos detalhes para que nada dê errado e você tenha uma prova bem tranquila.

O gestor pedagógico do Ensino Médio do Colégio GGE, no Recife, Tayguara Velozo, traz uma primeira e “batida” dica: verifique com antecedência o local de prova. “Batida porque, muitas vezes os candidatos não conferem. O ideal é verificar o local, muitos têm mais de um bloco. Assim, você evita contratempos”, explica.

Em seguida, Tayguara lembra que os candidatos precisam atentar para a alimentação e para o descanso. “Dormir, divertir-se e exercitar-se. Revisar, muito pouco. O que tinha que aprender, já aprendeu. Agora é o momento da autoestima, da confiança e de arrebentar na prova”.

Você já sabe, mas não custa lembrar: neste domingo (3), serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5h30. No próximo domingo (10), é a vez das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com 5h de duração.

Não leve qualquer tipo de papel e tenha cuidado com os materiais da prova – o caderno de questões, a folha de redação, a folha de rascunho e o cartão-resposta. Se danificados, eles não serão substituídos.

Se ligue no horário

O Brasil não tem mais horário de verão, então você deve se basear no horário de Brasília. Ou seja, em Pernambuco, portões abertos às 12h e fechados às 13h. Saia de casa cedo.

As provas devem começar a ser aplicadas às 13h30, nos dois domingos. No primeiro, a aplicação segue até 19h; no segundo, até as 18h30.

Leve o documento correto

O Enem exige que o candidato apresente um documento original com foto. Então, a gente traz a lista aí das opções que cumprem a regra. Preste atenção: você não pode usar cópia autenticada do documento e também não pode usar a versão eletrônica ou digital dele.

Mas você pode apresentar:

Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997;

Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto nº 9.277 de 5 de fevereiro de 2018;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida após 27 de janeiro de 1997;

Certificado de Dispensa de Incorporação;

Certificado de Reservista;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;

Identidade funcional em consonância com o Decreto nº 5.703, de 15 de fevereiro de 2006.

Lanche, sim

Você pode levar lanches para aguentar as 5h de prova, mas saiba que passarão por vistoria. Não esqueça de levar água suficiente para se manter hidratado.

Estojo, não

Nem estojo nem lápis, régua, borracha… Você só pode levar canetas esferográficas de corpo transparente e tinta preta. Deverá usar exclusivamente ela.

Celular, sim. Mas…

Você até pode levar o celular, mas ele deverá ficar desligado durante toda a prova. Sugestão: desligue, tire a bateria e o mantenha em modo off. Se o aparelho emitir qualquer tipo de som durante a aplicação das provas, você será desclassificado. Você receberá um envelope porta-objetos.

Boné, relógio?

Boné, não. Nem óculos escuros e outros artigos de chapelaria, tais como chapéu, viseira, gorro ou similares. Vestimentas religiosas, como burca, quipá e outros, são permitidas e passarão por revista pelo coordenador.

Relógio também não pode. Mas, segundo o Inep, você não precisa se preocupar com a marcação de tempo, porque todas as salas de prova terão um marcador de tempo para acompanhamento do horário.