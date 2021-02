Estudantes fecham semana de revisão no Marista São Luís com atividades de relaxamento

A semana foi de revisões e relaxamento no Colégio Marista São Luís, na Zona Norte do Recife. A programação pré-Enem começou na última segunda, com resolução de questões de Linguagens e Ciências Humanas, de olho no primeiro dia do exame, neste domingo (3).

A escola monta um horário especial de revisões com os professores e um material específico que contempla tanto o Enem quanto o Sistema Seriado de Avaliação (o SSA, da UPE). “O momento é bastante rico e o material, pensado para essa etapa final. As questões contemplam também outros vestibulares, para instituições privadas”, diz a coordenadora pedagógica do Ensino Médio do Marista São Luís, Ana Cristina Santos.

Semana de revisão foi encerrada com momento de reflexão e oração / Foto: Divulgação

No último dia de atividades da semana, a equipe pedagógica reserva um momento de meditação e oração. “É uma acolhida, um espaço para dizer o quanto acreditamos neles e dar uma injeção de ânimo para que eles enfrentem essa etapa”, comenta Ana Cristina, lembrando que são ainda reforçadas aos estudantes as orientações de última hora, como verificar o local de prova, melhor tipo de alimentação e documentos a levar.

Em parceria com a UniFBV e a academia BodyTech, o Marista São Luís proporciona também um momento de exercícios de relaxamento, respiração e interação. “Por fim, entregamos uma mochila a cada um deles, com água, chocolate e caneta preta. Uma forma simbólica que a escola tem de mostrar a eles que estão prontos”.

Gesto da escola simboliza apoio ao estudantes / Foto: Divulgação

Na próxima semana, revisando para o segundo dia das provas do Enem, o foco estará em Matemática, Física, Química e Biologia.