GGE e Marista São Luís comentam questões do Enem neste domingo, no NE10

No próximo domingo (3), primeiro dia do Enem 2019, você acompanha na página do Portal NE10, no Facebook, os comentários dos professores dos colégios GGE e Marista São Luís sobre as provas de Linguagens, Ciências Humanas e sobre a redação. A transmissão começa às 19h.

Abrem nossa programação, comentando o tema da Redação, as professora Carla Carmelita (GGE) e Sandra Lima (Marista São Luís). Em seguida, é a vez dos professores de Inglês Hudson Ribeiro e Renata Monteiro (ambos do GGE) e de Espanhol, Fernando Cortés e Priscila Cordeiro (ambos do Marista São Luís), que falam sobre as provas de língua estrangeira.

Para falar sobre a prova de Linguagens, foram convidados os professores de Língua Portuguesa Mônica Soares e Felipe Braga (os dois do Marista São Luís) e os professores de Literatura Paulo Neto e Júlio Pimentel (os dois do GGE).

Filosofia e Sociologia abrem o terceiro bloco de comentários sobre a prova do Enem 2019, com André Pessoa (GGE) e Jefferson Góes (Marista São Luís), seguidas por Geografia, com os professores Marcial Oliveira e Carlos Pamila (ambos do Marista). Encerram a transmissão os professores Filipe Domingues e Diogo Barreto (ambos do GGE), comentando as questões de História.

O público pode participar da transmissão, enviando suas dúvidas através dos comentários da fanpage. As principais perguntas serão repassadas aos professores, que vão responder em tempo real.

Para acompanhar a live, é só acessar a página do NE10 no Facebook a partir das 19h de domingo.

Gabaritos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelas provas, informou ao Blog do Enem que os gabaritos das questões objetivas serão divulgados no portal do Inep e no aplicativo oficial do Enem até o terceiro dia útil após a realização das últimas provas.