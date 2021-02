Inep responde a dúvidas de internautas sobre Enem

Agência Brasil – Camisa de time é permitida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o lanche não precisa estar em recipiente transparente e documento vencido pode ser apresentado no dia do exame. Essas são algumas das respostas dadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, a dúvidas de internautas.

O Inep publicou um vídeo no qual as servidoras da autarquia Alani de Souza e Flávia Basso respondem a perguntas feitas nas redes sociais.



“Pode usar a camiseta do seu time, não tem problema. A gente sempre recomenda que você use uma roupa confortável para você fazer o exame da melhor maneira possível”, diz Flávia. “Lanches precisam estar em embalagens transparentes? Não, não precisa, mas durante a prova há um procedimento de vistoria dos lanches pela equipe de aplicação”, esclarece Alani.

Elas ressaltam ainda que a caneta usada para responder o Enem deve ser de material transparente e tinta preta. “Não precisa de outra, usa essa que é garantia”, diz Flávia. Outra dúvida respondida é sobre o uso de identidade vencida. Neste ano, os participantes poderão usar documentos vencidos para identificação nos dias do exame.

Esses documentos, no entanto, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), devem ser originais e conter foto. Cópias simples, autenticadas em cartório ou documentos sem foto não serão aceitos pelos aplicadores.

“Pintei o cabelo, está diferente do documento, tem problema? Não tem problema, mas se a sua fisionomia estiver diferente do documento que você apresentar no dia da aplicação, você vai ser direcionado para a sala da coordenação. Mas não se preocupa, você não vai ser impedido de fazer a prova por esse motivo”, diz Alani.

Ainda de acordo com as servidoras, mulheres que engravidaram após o período da inscrição e, por isso não solicitaram nenhum atendimento diferenciado, devem chegar mais cedo e informar o coordenador de local se necessitarem de algum auxílio.

O Enem será aplicado nos próximos domingos, 3 e 10 de novembro. Cerca de 5,1 milhões de candidatos estão inscritos no exame. Na pagina do Enem, na internet, está disponível a lista do que pode e o que não pode ser levado para o exame. Também está disponível a lista dos documentos aceitos para a identificação dos candidatos e a relação do que pode levar a eliminação dos participantes.