Enem: candidato leva cópia de documento e fica de fora da prova

Os 10.133 locais que sediam o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o país fecharam os portões pontualmente às 13h, horário de Brasília, neste domingo (3). No Recife, o campus da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) é um dos pontos mais tradicionais para aplicação das provas – no bloco A, houve o registro de um candidato que levou a cópia do documento de identidade e teve o acesso à sala de prova impedido.

Neste domingo, os candidatos fazem a redação e respondem as questões das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Esta é é a 22ª edição do exame, criado em 1998.

Os participantes só podem deixar as salas definitivamente duas horas após o início das provas (ou seja, às 15h30). Para sair com o caderno de questões, é preciso esperar até 18h30, meia hora antes do término das provas.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação das provas, a maioria dos candidatos é mulher e representa 59,5% do total de inscritos; tem de 21 a 30 anos (26,7%), é parda (46,4%) e já concluiu o Ensino Médio (58,7%). Entre as regiões do Brasil, a maior parte dos inscritos está no Sudeste (35,2%), seguido de perto pelo Nordeste (34,2%). Norte (11,7%), Sul (10,6%) e Centro-Oeste (8,3%) têm menor participação.