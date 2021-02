Muitos dos feras que vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) chegaram cedo ao campus da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no Recife, neste domingo (03), para esperar tranquilamente pela abertura dos portões, sem ansiedade ou nervosismo.

É o caso dos amigos Andreza Cristina, 16 anos, e Álvaro Felipe, 17 anos (foto acima). Estudante do segundo ano do Ensino Médio, ela está fazendo a prova por experiência, enquanto ele está mirando em uma vaga no curso de Educação Física, pois conclui o terceiro ano em 2019. Moradores do bairro do Curado, eles saíram de casa às 9h, para não correr o risco de perder a hora. “Minha expectativa para esse primeiro dia está boa, porque são as provas de Ciências Humanas e Linguagens, então estou tranquilo. Acho que consigo passar e tirar uma nota boa”, diz um confiante Álvaro.

Andreza não fica atrás no otimismo. “A gente tem uma professora de Português muito boa e desde o início do ano ela vem trabalhando a gente para ter uma noção da prova e o que possivelmente pode cair”, explica a estudante, que pretende cursar Engenharia de Produção.

O cearense Júnior Souza, 18 anos, vive no Recife há um ano, quando deixou Fortaleza para concluir o supletivo aqui. Ele mora no bairro da Guabiraba, na Zona Norte da capital, e chegou à Unicap por volta das 10h40 para esperar a abertura dos portões. “Uns amigos falaram para eu sair de casa cedo, para não me atrasar. Me organizei e peguei o ônibus cedinho. Desci aqui perto e vim andando, com tempo para esperar, sem aperreio”, comenta.

O objetivo de Júnior é entrar na graduação de Psicologia ou de Fisioterapia. Sobre a prova deste domingo, acredita que o resultado será positivo. “Por ser de Humanas, a expectativa está boa, mas a redação é que o pode me causar mais nervosismo. Tenho medo de travar durante a produção do texto”, admite.

Movimento intenso no campus da Unicap, no primeiro dia do Enem 2019 (Foto: Mariane Monteiro/JC360)

Enem: mães apreensivas

Em meio a tantos candidatos, não podem faltar os pais e mães que acompanham este momento crucial. Juliana Pinheiro está na Unicap desde as 11h30, onde vai aguardar até o término da prova do filho, que está no terceiro ano e pretende cursar Gastronomia na Universidade Federal Rural de Pernambuco.

“Estou ansiosa, mas controlada. Como a gente mora em Piedade, viemos semana passada ver onde fica o prédio, para não ter problemas e não se perder hoje. Como moramos próximo ao terminal, a gente pegou o ônibus lá e viemos. Durante as horas em que ele estiver fazendo prova, vou ficar aguardando por aqui. Trouxe um livro para ler, mas não sei se vou conseguir me concentrar”, pondera.

Keila Barbosa também está no aguardo da filha, a jovem Alícia Araújo, que vai tentar uma vaga em Engenharia. A estudante veio para a Unicap com o amigo Vinícius Medeiros, que busca a graduação de Sistemas de Informação. Moradores do Curado, saíram de casa por volta das 9h30. “Sempre procuro acompanhá-la em provas, apresentações. Hoje vim deixá-la e volto mais tarde na hora que ela largar. Minha expectativa é que ela passe. Sei que ela vai passar”, confia.