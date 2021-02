Enem: em post no Twitter, MEC erra horário de abertura de portões de locais de prova

O perfil oficial do Ministério da Educação (MEC) no Twitter postou, por volta das 11h da manhã deste domingo (03), que os portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já estavam abertos.

A informação é incorreta, uma vez que, segundo o edital da prova, os portões só abrem ao meio-dia, conforme o horário de Brasília, especialmente este ano em que não há horário de verão no Brasil. Mesmo assim, alguns sistemas operacionais atualizaram automaticamente o relógio, adiantando-o em uma hora, o que pode gerar confusão em quem não prestar atenção.

A postagem foi apagada por volta de 11h30 e a imagem voltou a ser publicada quando os portões efetivamente foram abertos, ao meio-dia.

Os candidatos que vivem nos locais onde o fuso horário é diferente – Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Fernando de Noronha – devem ficar atentos, pois também vão obedecer ao horário de Brasília.