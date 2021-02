Grupos de WhatsApp circulam suposta foto de prova de redação do Enem 2019

Circula pelos grupos de WhatsApp uma foto que supostamente seria da prova de redação aplicada neste domingo (3) no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Blog do Enem questionou o Inep, responsável pela aplicação dos exames, sobre a questão e aguarda posicionamento oficial, visto que os candidatos só poderão sair dos locais de prova com o material impresso a partir das 18h30.

Além disso, o uso de qualquer aparelho eletrônico é proibido nas salas em que ocorre a aplicação das provas.

Reprodução: WhatsApp

A imagem mostra o que seriam os textos motivadores que acompanham o tema da redação e devem servir de apoio para a produção do texto dissertativo-argumentativo. O material supostamente reproduz textos e um infográfico alinhados com o tema da redação, Democratização do acesso ao cinema no Brasil.