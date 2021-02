Tema da redação do Enem: “democratização do acesso ao cinema no Brasil”

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou há pouco o tema da redação aplicadas aos candidatos nesse primeiro dia de Enem: Democratização do acesso ao cinema no Brasil.

O texto precisa ser do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, desenvolvida a partir da situação-problema proposta e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores. Zeram a redação candidatos que escreverem menos de sete linhas, assim como os que reproduzem integralmente trechos dos textos de apoio e itens do Caderno de Questões.

Perfil oficial do Inep no Twitter informou o tema da redação do Enem 2019

Um texto dissertativo-argumentativo deve ser opinativo e organizado para a defesa de um ponto de vista. A opinião do autor deve estar fundamentada com explicações e argumentos. Os critérios de correção da redação, com cinco competências, estão detalhados em a Redação no Enem 2019 – Cartilha do Participante.

A banca avaliadora do Enem 2019 poderá atribuir nota zero à redação que:

Não atender à proposta solicitada ou que possua outra estrutura textual que não seja a estrutura dissertativo-argumentativa, o que configurará “Fuga ao tema/não atendimento à estrutura dissertativo-argumentativa”.

Não apresente texto escrito na Folha de Redação, que será considerada “Em Branco”.

Apresente até 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo, o que configurará “Texto insuficiente”.

Apresente impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, o que configurará “Anulada”.

Apresente parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto, o que configurará “Anulada”.

Apresente nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação no espaço destinado exclusivamente ao texto da redação, o que configurará “Anulada”.

Esteja escrita predominante ou integralmente em língua estrangeira.

Apresente letra ilegível, que impossibilite sua leitura por dois avaliadores independentes, o que configurará “Anulada”.

Primeiro dia

Neste primeiro domingo, o Enem aplica provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, com 90 questões, além da redação. Serão 5h30 para conclusão das provas.

No próximo domingo, 10 de novembro, serão aplicadas as provas de matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Os participantes terão cinco horas para entregar o Cartão-Resposta.