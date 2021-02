Vazamento da prova de redação do Enem pode ter partido de Pernambuco, diz ministro

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) confirmaram que a imagem que circula em grupos do WhatsApp é mesmo da prova de redação aplicada neste domingo (3), no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em nota ao Blog do Enem, o Inep informou que “a divulgação, que ocorreu após o início da aplicação, não prejudicou o andamento do exame”, uma vez que “todos os participantes já tinham passado pelos procedimentos de segurança e estavam nos locais de prova”.

Em sua conta no Twitter, o ministro da Educação, Abraham Weintraub fala em um vídeo sobre o vazamento, também confirmando a veracidade. No vídeo, o ministro repete a informação de que a aplicação do Enem seguirá normalmente. “Agora a Polícia Federal vai identificar a pessoa responsável e vai tomar as devidas providencias legais contra ela. Isso aparentemente aconteceu em Pernambuco e nós já estamos chegando ao nome da pessoa”.