Senai PE abre inscrições para cursos técnicos

Na próxima segunda-feira (4), o Senai Pernambuco abre o período de inscrições para 15 cursos técnicos oferecidos em sete escolas da instituição. Os cursos têm duração entre 16 e 24 meses. Os candidatos precisam ter concluído ou estar cursando a partir do 2° ano do Ensino Médio. As matrículas poderão ser feitas nas próprias escolas (veja lista abaixo) ou pelo próprio site da instituição.

Quem efetivar a matrícula até o dia 20 de dezembro será contemplado com um desconto de 10% sobre o valor total do curso. As aulas serão iniciadas em fevereiro de 2020. Outras informações podem ser obtidas pelo site ou pelo 0800 600 9606.

É também possível realizar matrículas nas unidades móveis do Senai Pernambuco que circularão em diversas cidades de Pernambuco nos meses de novembro e dezembro. Essas unidades móveis oferecem infraestrutura completa para aulas nas áreas de Mecânica de Motocicleta e Desenho Mecânico. Quem for até um dos locais onde elas estarão estacionadas, poderá participar, gratuitamente, dos minicursos Noções de manutenção de motocicletas e Noções de CAD, que oferecerão informações básicas sobre as suas respectivas áreas de conhecimento.

Estudo realizado pelo Senai identificou que a indústria pernambucana irá demandar mais de 270 mil profissionais qualificados até 2023. E os cursos técnicos são uma das modalidades de qualificação que poderão atender à essa demanda. “Os profissionais que se qualificam tendo em vista a necessidade do mercado terão mais êxito em conseguir um bom emprego. Já está comprovado que quem faz um curso técnico no SENAI Pernambuco tem 73% de chances de se inserir no mercado do trabalho. Além disso, 97% das indústrias escolhem estudantes egressos do SENAI”, explica a diretora Regional do Senai Pernambuco, Camila Barreto.

Cidades

As vagas são para as unidades:

Areias (Recife)

Santo Amaro (Recife)

Paulista

Jaboatão dos Guararapes

Cabo de Santo Agostinho

Caruaru

Petrolina

Cursos técnicos

SENAI Areias

Técnico em Automação Industrial (EAD)

Técnico em Automação Industrial (tarde/noite)

Técnico em Administração (tarde/noite)

Técnico em Eletrônica (tarde/noite)

Técnico em Eletrotécnica (tarde/noite)

Técnico em Redes de Computadores (tarde/noite)

Técnico em Informática (noite)

SENAI Santo Amaro

Técnico em Manutenção Automotiva (manhã/tarde/noite)

Técnico em Eletromecânica (manhã/tarde/noite)

Técnico em Refrigeração e Climatização (manhã/tarde/noite)

Técnico em Mecânica (noite)

Técnico em Mecatrônica (noite)

SENAI Cabo

Técnico em Eletrotécnica (manhã/noite)

Técnico em Mecânica (manhã/noite)

Técnico em Administração (noite)

Técnico em Eletromecânica (noite)

Técnico em Logística (noite)

SENAI Jaboatão

Técnico em Segurança do Trabalho (manhã/noite)

Técnico em Edificações (manhã/noite)

SENAI Paulista

Técnico em Química (noite)

SENAI Caruaru

Técnico em Manutenção Automotiva (noite)

Técnico em Eletrotécnica (noite)

SENAI Petrolina

Técnico em Refrigeração e Climatização (noite)

Técnico em Eletrotécnica (noite)