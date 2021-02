Enem: leitura de gráficos e tabelas é essencial na prova de Física

Pronto para as provas de Física? Enem e SSA batem à porta do fera para exigir conteúdo, cálculo, teorias e noções matemáticas. Ainda dá tempo de revisar os últimos detalhes e quem dá dicas hoje no Blog do Enem é o professor de Física do Colégio GGE, Wendel Rommel.

No Enem, a Física corresponde a um terço da prova de Ciências da Natureza – em média, 15 questões. O foco maior está na Física Mecânica, especialmente em questões que abordam Movimento Uniforme (MU), Movimento Uniformemente Variado (MUV) e Movimento Circular Uniforme (MCU).

“Física Mecânica é a que mais cai e é também fundamental tudo o que virá pela frente. Análise dos Movimentos é outro assunto muito frequente na prova”, detalha Rommel.

O exame explora ainda as Leis de Newton, “quando os corpos entram em movimento, o que causa esses movimentos, as relações entre as forças nessas leis e, sobretudo, o conceito de energia. Na Energia: conservação e conversão. Nisso, surge o conceito de potência. E finalizando a mecânica, temos hidrostática – pressão e empuxo”, continua o professor, elencando ainda a possibilidade de cair questões de termologia, eletromagnetismo, força e indução e física óptica (cores, refração, ametropias da visão).

“Nos últimos três ou quatro anos, a prova tem se tornado mais conteudista. Então, o fera cada vez mais tem que estar ciente dos conteúdos, aprofundando tanto da teoria quanto dos cálculos”, completa o professor de Física. Leitura de gráficos e de tabelas, além da interpretação de textos, são essenciais.

E falando em “conteudismo”, o Sistema Seriado de Avaliação (SSA), da Universidade de Pernambuco, é “conteudista ao extremo”, concorda o professor Wendel. Além do conteúdo comum ao Enem, o SSA exige Física Moderna, pelo menos uma questão.