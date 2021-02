Inep abre canal para reclamações sobre o Enem na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira (11), após a última prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abre um canal para receber reclamações a respeito de situações ocorridas durante a aplicação. Os casos serão avaliados individualmente pela Comissão de Demandas do Inep que decidirá sobre a possível reaplicação do exame até o dia 18 de novembro. A reaplicação ocorrerá em 10 e 11 de dezembro.

As provas da primeira etapa do Enem aplicadas no último domingo, 3 de novembro, em 10.133 locais do país, para 3,9 milhões de participantes. Não houve ocorrências significativas, mas casos pontuais. Participantes que tenham se sentido prejudicados por problemas logísticos, durante a aplicação, poderão relatar o ocorrido e solicitar a reaplicação.

O Inep lembra que não é qualquer acontecimento que pode ser considerado problema logístico. Para o Instituto, essas intercorrências são casos excepcionais, como desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do exame, devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural), estrutura imprópria do local de prova ou erro de execução de procedimento de aplicação pelo aplicador que cause comprovado prejuízo ao participante.

A solicitação de reaplicação deverá ser feita diretamente na Página do Participante, após informação do CPF e da senha cadastrados. Os pedidos poderão ser registrados entre 11 e 18 de novembro. Os resultados das solicitações também serão publicados na Página do Participante.

O Inep lembra que ler o edital do Enem não é apenas uma das obrigações do participante, mas também uma fonte fundamental de informações sobre o exame. A leitura esclarece muitas dúvidas e traz tranquilidade para o participante a respeito de todas as regras da aplicação.

Autoavaliação

Quem faltou no primeiro dia ainda poderá fazer as provas do próximo domingo, 10 de novembro, mas apenas para autoavaliação. No segundo dia de Enem, os participantes serão avaliados em ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias.

O tempo para resolver as questões é de cinco horas. Os portões dos locais de aplicação fecham às 13h, e o participante deve entregar o Cartão-Resposta até às 18h. Os gabaritos e os Cadernos de Questões serão publicados no dia 13 de novembro.