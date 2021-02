A Universidade de Pernambuco (UPE) liberou, nesta quarta-feira (06), o acesso aos cartões de inscrição para os candidatos do Sistema Seriado de Avaliação 3 (SSA3), destinado aos estudantes que estão concluindo o Ensino Médio este ano. Basta entrar no site do Processo de Ingresso para ter acesso ao documento. As provas acontecem nos dias 17 e 18 de novembro, a partir das 8h15.

O cartão informativo, que pode ser impresso até o dia do exame, traz o local onde o candidato fará a prova. Somente com ele é permitido o acesso à sala de aplicação de testes. O estudante deve apresentar também a carteira de identidade original ou outro documento com foto e assinatura recentes. As provas serão aplicadas no Recife e em Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro, Petrolina e Serra Talhada.

Ao todo, são 12.828 candidatos inscritos no SSA3, este ano. Os portões fecham às 8h, sem possibilidade de entrada posterior a esse horário. São 4 horas e 30 minutos para responder às questões, até o tempo limite de 12h45. A organização da prova permite a saída de candidatos a partir das 11h15.

No primeiro dia (17/11), os candidatos farão redação e prova escrita com 42 questões distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Língua Estrangeira e Filosofia. No segundo dia (18/11), é a vez de Biologia, Química, Física, História, Geografia e Sociologia.

A previsão da UPE é que o resultado do SSA3 seja divulgado até 17 de janeiro de 2020.

Mais procurados da UPE

Medicina na UPE-Serra Talhada é o curso mais concorrido do SSA 3 da UPE, no sistema universal, com 34,38 candidatos por vaga. Já no sistema de cotas, o mais procurado é Fisioterapia em Petrolina, com 34 feras concorrendo a uma vaga. Para 2020, a UPE oferece 1.740 vagas em 54 cursos de graduação, para ingresso via SSA – 20% delas se destinam a alunos cotistas. As aulas acontecem em campi espalhados pela Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão.

Quem vai fazer o SSA1 ou o SSA 2 – estudantes do primeiro e segundo anos do Ensino Médio – poderão consultar seus cartões informativos a partir de 20/11. Essas provas serão realizadas nos dias 01 e 02/12, pela manhã e à tarde, respectivamente.

Outras informações podem ser obtidas através dos telefones (81) 3183-3660 e 3183-3791 e do e-mail processodeingresso@upe.br