Versatilidade é trunfo para quem escolhe carreira em Administração

Muitas vezes, o curso de Administração é visto como a opção de quem não sabe o que fazer na vida profissional, um tipo de “escape generalista”. Amplo, ele atenderia a todas as possibilidade imagináveis. Mas, na verdade, o administrador de empresas tem um vasto mundo à sua frente e pode atuar em pelo menos cinco áreas empresariais: Logística, Finanças, Marketing, Produção e Recursos Humanos.

Coordenador do curso de Administração do Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco), o professor Fábio Guimarães diz que um bacharel vê, à sua frente, um mercado muito promissor. “Em qualquer empresa de porte médio, o administrador vai ter o seu lugar. É um curso bastante aceitável pelo mercado de trabalho. Desde o primeiro período, o aluno consegue estágio”.

Thamires viu um mundo se possibilidade se abrir quando começou a cursar Administração na Unit Pernambuco / Foto: Débora Claro/JC360

Thamiris Barros é aluna do 6° período de Administração na Unit e desde fevereiro é estagiária da Secretaria de Orçamentos e Finanças do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A escolha por Administração, no início, veio do desejo pelo funcionalismo público e a ciência de que havia muitas possibilidades neste caminho para um administrador. Mas uma vez no curso, Thamiris começou a se interessar por outras áreas.

“Continuo interessada em concursos públicos, mas, hoje, me identifico com as áreas de Marketing e de Recursos Humanos. Meu estágio no TRE também me fez gostar de finanças e estou vendo de perto a rotina dos servidores. Agora, meu objetivo é conseguir outro estágio no setor privado”, comentou.

Mercado

O professor Fábio Guimarães lembra que o piso salarial da categoria, definido pelo Conselho Federal de Administração, é de R$ 7.300, aproximadamente, para um profissional experiente. “Atuar como pessoa jurídica também é um tendência da área, prestando assistência e consultorias”.

O caminho acadêmico também é viável para o administrador. Segundo Guimarães, a generalidade faz o profissional atuar em muitas disciplinas da matriz curricular de diversos cursos.

Guimarães destaca também a atuação do profissional de Administração como gestor na área de Recursos Humanos. É de olho nesse nicho, ele explica, que muitos administradores buscam especialização. “É necessário ter inteligência comportamental, saber lidar com pessoas. Vemos muito, hoje, os profissionais fazendo cursos de coaching, de mentoria, justamente para desenvolver essa competência de lidar com gente”, comenta.