Congresso de Direito Unit Pernambuco extrapola debates da sala de aula

Estudantes, professores universitários e pesquisadores reuniram-se nesta sexta-feira (8), na abertura do Congresso de Direito do Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco). O evento, que neste ano chegou à 6ª edição, ocorre no auditório da universidade, com várias mesas que abrangem os mais variados aspectos do Poder Judiciário, todos ligados ao tema central das palestras, que neste ano abordam “Os Desafios da Interdisciplinaridade do Direito”.

A coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Unit, Tatiana da Hora – organizadora do congresso juntamente com a coordenadora do curso de Direito da Unit, Martha Guaraná – explica que o evento é uma boa oportunidade para os estudantes manterem-se ainda mais atualizados sobre as discussões que cercam a profissão na atualidade e também para ampliarem seus conhecimentos. A expectativa é que o evento surpreenda tantos os docentes quantos os alunos, repetindo o sucesso das edições anteriores. Neste ano, foram oferecidas 350 vagas no total.

A coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Unit, Tatiana da Hora, comemora o sucesso do evento. Foto: Débora Claro/JC360

“Queremos atingir primordialmente nossos alunos, mas, assim como nas edições passadas, tivemos uma adesão muito boa de público externo. Nossa principal proposta é trazer temas que não conseguimos abordar em sala de aula. A partir disso, a gente elege um tema-matriz e todos os painéis, que têm seus respectivos assuntos específicos, são submetidos a este tema geral”, explica. “O Direito hoje não está mais fechado, limitando-se apenas à sala de aula. Muitas vezes não conseguimos fazer este link do nosso universo com o mundo afora dentro do nosso cronograma. Por isso, realizamos este evento”, conclui.

Entre os painéis e debates realizados nesta sexta, a doutora em Direito Privado Luciana Brasileiro, durante palestra “Novos Formatos de Família e Famílias Simultâneas”, colocou em pauta o assunto que, para a sociedade civil, ainda é muito recente e, por vezes, desconhecido. Ela ressaltou que, além dos três modelos reconhecidos pela Constituição de 1988 (casamento, união estável e a família monoparental), existem outras formas de união que, apenas recentemente, com o julgamento histórico das relações homoafetivas no Supremo Tribunal Federal (STF), começaram a ser percebidas.

“As famílias simultâneas, que foram tema do meu doutorado, são aquelas configurações em que pessoas convivem com mais de uma pessoa, ao mesmo tempo, como o próprio nome diz. Não na mesma casa, nem no mesmo contexto familiar, mas em dois, três ou até mesmo de maneira mais múltipla. Durante muito tempo, tratamos isso de maneira muito preconceituosa, dizendo que era bigamia ou poligamia e que era errado. Mas o Direito no Brasil vem atingindo novos patamares e precisamos quebrar cada vez mais este tabu, imposto pela sociedade patriarcal”, defende.

A Doutora em Direito Privado, Luciana Brasileiro, falou sobre novos formatos de família. Foto: Débora Claro/JC360

Ainda na programação, o professor de Direito da Unit e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Sérgio Torres, chamou a atenção com um talk cujo tema foi “O Trabalho do Futuro e o Futuro do Trabalho”. Surpreendeu a todos com a discussão que girou em torno do Q.A (Quociente Adaptabilidade), índice que avalia o nível de capacidade de pessoas se adaptarem a mudanças. Com a evolução tecnológica, inúmeras mudanças na forma de execução da variadas profissões têm ocorrido e os estudante e profissionais precisam estar cada vez mais atentos aos processos de mudanças.

“Os acadêmicos de hoje e futuros profissionais precisam estar conscientes aos processos disruptivos que estão ocorrendo e que ainda vão ocorrer, porque vão modificar por completo as atividades que eles desenvolvem. Não podemos pensar que o que se faz hoje em determinada profissão será daquela forma para sempre. Minha função de juiz hoje, por exemplo, é completamente diferente da minha função há três anos, porque tivemos recentemente um processo judicial eletrônico que modificou nossa forma de atuar e, por isso, tivemos que nos adaptar a essas mudanças”, explica.

Torres ainda comentou como estar atento às mudanças profissionais e como fazer para acompanhar este processo. “É preciso observar o que acontece ao seu redor, não necessariamente questões ligadas à sua profissão, mas o que acontece no mundo. A estratégia que eu uso é observar o que as Forças Armadas dos EUA fazem hoje porque, com isso, consigo ver o que a sociedade civil viverá amanhã. A internet e o celular, por exemplo, são invenções deles. Hoje, eles mexem muito com drones e não tenho dúvidas de que, daqui há pouco menos de um ano, vários setores estarão usando este tipo de equipamento”, defende.

Para Jaqueline Soares, estudante do 4º período, o 6º Congresso de Direito da Unit está sendo bastante enriquecedor, porque amplia conhecimentos que muitas vezes não são abordados em sala de aula. “São diversos assuntos que nós como estudantes, futuros profissionais e operadores do Direito, temos que ter. Embora seja impossível ter todas as informações nas aulas, estou abrindo meu campo de visão sobre a profissão. O professor Sérgio, por exemplo, citou um ponto que precisamos levar tanto na nossa vida pessoal como profissional. Nossa vida é feita de adaptação e se não formos aptos a mudanças, não sairemos do lugar. Viveremos apenas em um casulo”, pontuou.

O professor da Unit e Desembargador do TRT, Sérgio Torres, alertou para as mudanças com o avanço da tecnologia. Foto: Débora Claro/JC360

A também estudante de Direito da Unit Ana Karoline Ramos, que atualmente cursa o 6º período, participa ativamente do Congresso e sente-se ainda mais motivada com as palestras. “Os temas que o congresso está abrangendo são bem atuais. Hoje, tivemos uma palestra sobre dados pessoais que me encantou, porque as vezes fazemos coisas nas redes sociais sem saber com quem estamos lidando. Então, além de alertar sobre situações que não temos conhecimento ainda, o Congresso abre discussão para questões que não só se restringem ao Direito, mas também a aspectos socioeconômicos e da sociedade como um todo”.

O 6º Congresso de Direito da Unit ocorre até este sábado (9), no auditório do Centro Universitário. Os interessados ainda podem se inscrever, no endereço https://pe.unit.br/. Confira a programação completa:

Sexta-feira (8/11)

08:00 – 8:30 – CREDENCIAMENTO

08:30 – 09:00 – ABERTURA

09:00 – 09:30 Tema: relações homoafetivas e dignidade da pessoa humana

Prof. Dr. Cristiano Lopes

09:30 – 10:00 Tema Constelação Familiar Sistêmica no Poder Judiciário.

Dra. Wilka Pinto Vilela Domingues (Juíza da 5ª vara de família do Recife)

10:00 – 10:30 Tema Novos formatos de família e famílias simultâneas

Prof. Dra. Luciana Brasileiro

11:00 – 11:30 Tema: Inclusão Social e Acessibilidade

Prof. Dr. Mateus Pereira

11:30 – 12:00 Tema: Direito Cibernético e proteção de dados

Prof. Msc. Paloma Saldanha

12:00 – 12:30 Tema: Proteção ao trabalhador e sindicalismo no Brasil após a reforma trabalhista

Prof. Dr. Rômulo de Freitas

12:30 – 14:30 ALMOÇO

15:00 – 17:00 APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS

17:00 – 18:30 INTERVALO

18:30 – 19:00 Tema abordagens didáticas frente às propostas de empregabilidade: preparando para a dinâmica do mercado

Prof. Matheus Gueiros (Professor do Espaço Jurídico e ex-aluno)

19:00 – 19:30 StarteSE: DO ZERO AO DIREITO

Prof. João Cláudio de Carvalho

19:30 – 20:00 Tema Atuação extrajudicial do Ministério Público

Dra Helena Capela (promotora de justiça MPPE)

20:00 – 20:30 Migrantes, Refugiados e deslocados: um olhar à luz dos Direitos Humanos

Prof. Dra. Ana Paula Teixeira Delgado

20:30 – 21:00 Tema Direito, Ciência e Filosofia

Prof. Dr. Álvaro de Azevedo Gonzaga

Sábado (9/11)

09:00 – 09:30 Tema Criminalidade contemporânea organizada: facções criminosas nas prisões

Prof. Dr. Roque de Brito Alves (UFPE) – Defensor público aposentado

09:30 – 10:00 Tema Colaboração premiada e plea bargaining

Prof. Dra. Martha Guaraná

10:00 – 10:30

Tema Política Criminal de Drogas

Prof. Dr. Plínio Leite Nunes

10:30 – 11:00 Tema Ineficiência do estado no acompanhamento às mulheres vítimas de violência doméstica

Prof. Ulisses Dornelas

11:00 – 11:30 as novas questões das famílias a partir do fenômeno da desbiologização.

Prof. Sandro Gaspar

11:30 – 12:00 Tema Boa Fé na dinâmica dos contratos

Prof Felipe Torres

12:00 – 12:30 Tema: O trabalho do futuro e o futuro do trabalho.

Prof. Dr. Sérgio Torres Teixeira

Serviço

6° Congresso de Direito da Unit PE

Evento: 8 e 9 de novembro

Valor: Para alunos da Unit PE: R$ 100 | Para participante externo: R$ 120

Informações: (81) 3878.5120