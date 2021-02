Enem: Declaração de Comparecimento deve ser levada no segundo dia

Agência Brasil

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que precisarem comprovar presença no segundo domingo de aplicação do exame, 10 de novembro, deverão levar a Declaração de Comparecimento impressa para o local de aplicação. O documento é personalizado e está disponível para impressão na Página do Participante. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não fornecerá Declaração de Comparecimento após o exame.

Ao chegar ao local das provas, o participante deverá entregar a Declaração de Comparecimento para o aplicador na entrada da sala do exame. O documento será assinado e guardado no envelope porta-objetos, que ficará lacrado durante a aplicação.

O primeiro dia de provas do Enem foi realizado, em todo o país, no último domingo, 3 de novembro. Mais de 3,9 milhões de participantes realizaram a prova. O número representa 76,9% dos 5,1 milhões de inscritos. Neste domingo, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e de matemática e suas tecnologias.

Horários – O início das provas segue os mesmos horários do primeiro dia: abertura de portões às 12h, pelo horário de Brasília, e fechamento às 13h. Dessa vez, os participantes terão cinco horas para resolver as questões – a aplicação do exame terminará às 18h30. Os participantes poderão sair com o Caderno de Questões a partir das 18h.

Quem faltou ao primeiro dia do Enem pode fazer as provas deste domingo, 10 de novembro, normalmente, mas apenas como autoavaliação.

Vale lembrar que, para o segundo dia de exame, as regras são as mesmas. É necessário levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente, a única permitida, bem como documento de identificação oficial com foto, original, não sendo aceitos documento digital ou cópia, mesmo que autenticada. Documentos fora da validade também são aceitos para identificação.

Gabaritos – Os Cadernos de Questões e os gabaritos serão divulgados na quarta-feira, 13 de novembro. Já os resultados individuais saem em janeiro de 2020. Para os chamados “treineiros”, que fazem o Enem apenas para se ambientarem com a prova e não vão concluir o ensino médio até o fim do ano, os resultados devem sair apenas em março do próximo ano.