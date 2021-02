É hoje: relembre as orientações para o segundo dia do Enem 2019

Logo mais ao meio dia serão abertos os portões para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (10), em todo País. Os portões fecham, impreterivelmente, às 13h.

Os candidatos terão cinco horas para fazer provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com 45 questões de Física, Química e Biologia, e Matemática e suas Tecnologias, também com 45 questões.

Vale lembrar que, para este domingo, as regras permanecem as mesmas. A única caneta permitida é a de tinta preta e material transparente. Não esqueça: o participante deve levar documento original com foto, válido conforme previsto no edital do Enem 2019. Outra inovação é a Folha de Rascunho para cálculos no final do Caderno de Questões. Neste ano, o chefe de sala vai fazer a coleta da biometria no Cartão-Resposta com um coletor de digital.

Lembre-se do seu celular e de todos os equipamentos eletrônicos: eles não podem emitir qualquer som durante a prova, mesmo se desligado e dentro do porta-objetos lacrado, sob risco de eliminação do candidato. Os lanches não precisam estar em embalagens transparentes, mas serão vistoriados no dia da prova.

Reaplicação

Candidatos que perderam a primeira prova do Enem e se encaixem no requisitos poderão solicitar a reaplicação. Atenção: não é qualquer acontecimento que pode ser considerado problema logístico: segundo o Inep, problemas logísticos são casos excepcionais, como desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural) ou erro de execução de procedimento de aplicação pelo aplicador que incorra em comprovado prejuízo ao participante.

O pedido de reaplicação poderá ser feito entre os dias 11 e 18 de novembro, por meio da Página do Participante. A solicitação não significa direito à reaplicação. Os casos serão avaliados, individualmente, pela Comissão de Demandas do Inep. O resultado da solicitação poderá ser consultado, também, na Página do Participante. A reaplicação do Enem 2019 irá acontecer nos dias 10 e 11 de dezembro, para quem tiver o pedido aprovado.

Para quem faltou no primeiro dia do Enem o Inep informa que o participante poderá fazer as provas neste domingo, 10. O boletim de desempenho individual, entretanto, terá somente as notas das provas realizadas e o Enem servirá apenas para autoavaliação do participante.