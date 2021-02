Enem: candidatos vão da tensão à confiança na espera pelas provas deste domingo

Um pouco (ou um muito) de ansiedade, tranquilidade para encerrar este capítulo, calma para fazer uma boa prova, revisões finais para garantir mais confiança. Os sentimentos são variados entre os candidatos que aguardam a abertura dos portões para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece neste domingo (10), em todo o país.

Foram 5,1 milhões de participantes este ano, dos quais 3,9 milhões compareceram no primeiro dia (03/11) – equivalentes a 76,9% dos inscritos. Quem perdeu a prova no domingo passado não está impedido de fazê-la hoje; o boletim de desempenho individual, entretanto, vai trazer apenas as notas das provas realizadas, servindo para autoavaliação.

O Blog do Enem foi acompanhar a espera na frente da Uninassau, no bairro das Graças, no Recife. Nicole Andrade, terceiro-anista de 17 anos que busca vaga em Enfermagem, veio com as amigas Jaqueline Lima e Maria de Lourdes. Elas saíram cedo do bairro de Dois Unidos e estão aguardando a abertura dos portões desde as 10h.

“A gente se organizou por WhatsApp e viu o horário dos ônibus com antecedência, principalmente porque é domingo. Preferimos chegar mais cedo e com calma”, comentou. Para as questões de hoje, tão importantes à carreira escolhida, ela está confiante. “Me preparei durante o ano, organizei os horários de estudo direitinho e hoje espero conseguir fazer uma boa prova, porque estou me sentindo tranquila”, afirma.

A futura fisioterapeuta Jaqueline Lima concluiu o Ensino Médio em 2018. “Minha expectativa está alta, porque meu curso é de Saúde e tem disciplinas específicas, que pesam mais. Estou confiante em fazer uma boa prova. Semana passada, [a prova] foi cansativa e corrida, mas acredito que consegui responder bem as questões e fazer uma redação legal, para hoje dar continuidade”, relembra.

Aos 17 anos, Maria de Lourdes quer ser colega de profissão da amiga Nicole. “Estou calma e confiando no meu cronograma de estudos para conseguir um bom desempenho, principalmente por causa das específicas. Na semana passada, a prova foi muito boa também. Gostei muito do tema da redação”, comenta.

Sair cedo para chegar cedo

Maria Cristina veio acompanhar a fila Danielle Larissa, de 20 anos, que tenta vaga em Nutrição. Moradoras de Pau Amarelo, em Paulista, no Grande Recife, madrugaram para não perder a hora e chegaram às Graças por volta das 9h30. “A gente se organizou e deu tudo certo. Viemos de ônibus e a viagem foi tranquila”, diz a mãe.

Enquanto espera, Danielle sente um misto de tensão e segurança. “Minha expetativa está boa para hoje, pois estudei e espero fazer uma boa prova. Na semana passada foi tranquilo, apesar da redação puxada, com um tema que não esperava, mas gostei. Hoje, como é mais na minha área, estou nervosa, mas confiante”, aponta a jovem.

A mãe vai esperar até a conclusão da prova. “A expectativa é que dê tudo certo hoje. Fico aqui sentada, conversando com os outros pais, esperando até ela acabar. Semana passada eu acompanhei e hoje estou aqui de novo”, resume.