Reveja live com comentários sobre segundo dia de provas do Enem

As provas de Matemática e Ciências da Natureza, aplicadas neste domingo (10), encerraram a edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na fanpage do portal NE10, professores dos colégios GGE e Marista São Luís comentaram as questões, as abordagens e os assuntos que serviram como temas para as provas.

Os professores Gustavo Duarte e Marconi Souza, do Colégio GGE, abriram o programa deste domingo com os comentários sobre a prova de Matemática. Reveja no vídeo abaixo.

Já Aderbal Araújo e Ramon Gadelha, do Marista São Luís, destacaram os principais pontos do exame de Biologia. Na sequência, Pietro Santiago e Fábio Costa, do GGE, debateram a os temas presentes na prova de Química. O programa terminou com os professores Airton Maciel e Rodrigo Cunha, do Marista, falando a respeito da prova de Física no Enem 2019.