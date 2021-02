Em Pernambuco, Enem 2019 teve 25,1% de abstenção

O balanço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) indicou que dos 275.327 candidatos inscritos em Pernambuco para a edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que teve o segundo e último dia de provas no domingo (10), houve 206.220 presentes e 69.107 ausentes. Portanto, uma abstenção de 25,10% no Estado.

O Inep registrou ainda que o segundo dia de Enem teve o maior percentual de presentes da etapa em todo o País, com 72,9% dos candidatos, superando o recorde anterior, de 72,67%, registrado em 2015. Compareceram 3,7 milhões dos 5,1 milhões de inscritos.

Os gabaritos oficiais serão divulgados na próxima quarta-feira (13).