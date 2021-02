IFPE inscreve até amanhã para o Vestibular 2020.1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) inscreve até esta quarta-feira (13) para o Vestibular 2020.1. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da Comissão de Vestibulares e Concursos do IFPE, preencher o formulário de inscrição e emitir o boleto (Guia de Recolhimento da União – GRU) para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 30 (trinta reais) para cursos técnicos e R$ 55 (cinquenta e cinco reais) para cursos superiores.

O pagamento deverá ser feito exclusivamente nas agências do Banco do Brasil até esta quinta-feira, 14 de novembro. As pessoas inscritas nos cursos da modalidade Proeja estão, automaticamente, isentas da taxa.

São ofertadas, ao todo, 4715 vagas em 61 cursos técnicos, superiores e de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), distribuídos nos 16 campi, nos municípios de Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão.

O edital oferece 14 cursos técnicos integrados, voltados para quem deseja ter uma formação profissional aliada ao Ensino Médio Regular, e 26 cursos técnicos subsequentes, opção de formação técnica quem já tem o Médio completo. Há também dois cursos de nível médio integrado através do Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), destinados aos candidatos com mais de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio, além de 19 cursos superiores.

Uma das novidades deste vestibular é a oferta de seis novos cursos superiores: Gastronomia e Engenharia Ambiental e Sanitária (ofertado no Campus Cabo de Santo Agostinho), Engenharia Civil (no Campus Afogados da Ingazeira), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (em Jaboatão dos Guararapes), Administração e Sistemas para Internet (Igarassu).

Outra novidade é a oferta no Campus Ipojuca de cursos técnicos na modalidade integrado ao ensino médio. Ipojuca passa a oferecer os técnicos integrados em Mecânica e em Segurança do Trabalho. Já o Campus Palmares ganha o curso técnico subsequente Informática para Internet.

Provas

As provas serão realizadas no dia 15 de dezembro. Candidatos aos cursos técnicos serão submetidos a 30 questões de múltipla escolha. Quem vai concorrer às vagas dos cursos superiores fará uma prova com 50 questões de múltipla escolha, além de redação. Os exames terão início às 9h e terão duração de três horas, para os cursos técnicos, e de quatro horas para os superiores. A divulgação do listão dos aprovados está prevista para o dia 9 de janeiro de 2020.

Cronograma

Liberação | A partir de 28/11

Retificação | 28 e 29/11

Provas | 15/12

Listão | 09/01