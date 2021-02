Feras já podem conferir gabaritos oficias e cadernos de questões do Enem 2019

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) liberou os gabaritos oficiais e cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que já estão disponíveis para consulta. Os materiais são acessíveis por download (links abaixo). As questões das videoprovas estão no canal do Inep no YouTube.

Ao todo, são 16 gabaritos e 16 cadernos de questões referentes às provas aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro de 2019. Os participantes devem ficar atentos para conferir o gabarito relativo à cor e ao formato da prova realizada em cada domingo. Os resultados do Enem 2019 serão publicados em janeiro de 2020.

Para os treineiros, aqueles que fizeram o Enem apenas por experiência e não concluirão o Ensino Médio em 2019, o boletim individual será publicado em março de 2020.

Confira o material disponibilizado:

1º Domingo – 3/11/2019

Gabarito 1º Dia Caderno 1 – Azul

Caderno de Questões 1º Dia Caderno 1 – Azul

Gabarito 1º Dia Caderno 2 – Amarelo

Caderno de Questões 1º Dia Caderno 2 – Amarelo

Gabarito 1º Dia Caderno 2 – Amarelo (Ampliada)

Caderno de Questões 1º Dia Caderno 2 – Amarelo

Gabarito 1º Dia Caderno 2 – Amarelo (Superampliada)

Caderno de Questões 1º Dia Caderno 2 – Amarelo (Superampliada)

Gabarito 1º Dia Caderno 3 – Branco

Caderno de Questões 1º Dia Caderno 3 – Branco

Gabarito 1º Dia Caderno 4 – Rosa

Caderno de Questões 1º Dia Caderno 4 – Rosa

Gabarito 1º Dia Caderno 9 – Laranja (braile e ledor)

Caderno de Questões 1º Dia Caderno 9 – Laranja (braile e ledor)

Gabarito 1º Dia Caderno 10 – Verde (Libras)

Caderno de Questões 1º Dia Caderno 10 – Verde (videoprovas em Libras)

2º Domingo – 10/11/2019

Gabarito 2º Dia Caderno 5 – Amarelo

Caderno de Questões 2º Dia Caderno 5 – Amarelo

Gabarito 2º Dia Caderno 6 – Cinza

Caderno de Questões 2º Dia Caderno 6 – Cinza

Gabarito 2º Dia Caderno 6 – Cinza (Ampliada)

Caderno de Questões 2º Dia Caderno 6 – Cinza (Ampliada)

Gabarito 2º Dia Caderno 6 – Cinza (Superampliada)

Caderno de Questões 2º Dia Caderno 6 – Cinza (Superampliada)

Gabarito 2º Dia Caderno 7 – Azul

Caderno de Questões 2º Dia Caderno 7 – Azul

Gabarito 2º Dia Caderno 8 – Rosa

Caderno de Questões 2º Dia Caderno 8 – Rosa

Gabarito 2º Dia Caderno 11 – Laranja (braile e ledor)

Caderno de Questões 2º Dia Caderno 11 – Laranja (braile e ledor)

Gabarito 2º Dia Caderno 12 – Verde (Libras)

Caderno de Questões 2º Dia Caderno 12 – Verde (videoprovas em Libras)

Enem – Com a nota obtida no Enem, os estudantes poderão cursar a graduação em universidades públicas e privadas. É possível requerer financiamento estudantil e participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (ProUni). Quem faz o Enem pode ainda usar a nota para ingressar em cursos de 42 instituições de Portugal, pelo programa Enem Portugal.

Acesse os gabaritos e cadernos de questões do Enem 2019 no site

Acesse os gabaritos e cadernos de questões do Enem 2019 no portal

Veja a videoprova em Libras 2019 de ciências humanas e linguagens, códigos e suas tecnologias

Veja a videoprova em Libras 2019 de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias