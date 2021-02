Summer Job inscreve universitários para programa de imersão em inovação até hoje

Oportunizando seis semanas imersas em problemáticas que motivam soluções eficientes, o Summer Job 2020.1 inscreve estudantes interessados até esta quarta-feira (13). Podem se candidatar alunos a partir do 4° período de graduações em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica/Eletrônica, Design, Administração, Economia, Publicidade ou afins. As inscrições são online.

Maurício Torquato, analista educacional e coordenador do Programa CESAR Summer Job, explica que esta iniciativa, que acontece entre 6 de janeiro e 14 de fevereiro, é a 13° edição do programa, que acontece duas vezes por ano e está aberto a universitários de diversas área do conhecimento.

“No Summer Job, os estudantes terão contato com empresas e com projetos que demandam inovação. Problemas que viram inovação. A ideia é conectar empresas à academia, aos estudantes, por meio de um processo de solução de problemas e inovação”, contextualiza Torquato.

​O aluno poderá se candidatar para participar do programa no Recife, onde fica a sede do CESAR, assim como nas regionais em Sorocaba (SP), Curitiba (PR) e Manaus (AM), além de São Paulo (SP), Joinville (SC) e Belo Horizonte (MG), nas unidades do Grupo Ânima e em Caruaru. No ato da inscrição, o candidato poderá assinalar até três opções de cidade, em ordem de preferência.

Estudante de Design da CESAR School, Daniel Manginelli já participou do Summer Job. Na oportunidade, desenvolveu um projeto para a Unilever. “Trabalhamos com a fábrica da Kibon. Foi muito enriquecedor lidar com o cliente. Mesmo com um ambiente controlado, as decisões eram nossas. Conhecemos outras realidades, fomos à fábrica, encontramos as pessoas que trabalham lá”, detalha o estudante.

O grupo de Daniel desenvolveu uma solução para facilitar o entendimento do processo de limpeza das máquinas. “Eram muitos passos e muitas vezes os funcionários não lembravam. Tornamos o processo mais fácil de entender. E o feedback do cliente foi muito bom”, avalia.

Foto; Divulgação/ CESAR School

Requisitos

Para se inscrever, os estudantes precisam ter a data de conclusão do curso maior ou igual a julho de 2020. É ainda necessário ter disponibilidade de 40 horas semanais para se dedicar ao programa, perfil empreendedor e grande interesse por tecnologias e inovação.

Além disso, inglês fluente ou avançado é requerido, já que muitos materiais disponibilizados serão em inglês, então o aluno precisará ter pelo menos fluência de leitura na língua inglesa.

Os alunos selecionados terão passagens aéreas fornecidas pelo CESAR, de ida e volta, de sua casa ao local do curso, dentro do território brasileiro. Os alunos também receberão uma ajuda de custo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para as seis semanas de projeto, pagos em 2 parcelas: 50% na primeira semana do programa e 50% na última semana.