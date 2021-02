IFPE prorroga inscrições para Vestibular 2020.1

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) prorrogou as inscrições para o Vestibular 2020.1, que oferece 4.715 vagas em 61 cursos técnicos, superiores e de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Agora, os candidatos podem se inscrever até o dia 21 de novembro, próxima quinta-feira. As provas serão no dia 15 de dezembro.

As inscrições devem ser feitas no site da Comissão de Vestibulares e Concursos da IFPE, preencher o formulários e emitir o Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento da taxa de inscrição de R$ 30 para os cursos técnicos e R$ 55 para cursos superiores. O pagamento é feito exclusivamente no Banco do Brasil até o dia 22 de novembro.

