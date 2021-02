Feras apostam em bons resultados no primeiro dia do SSA3

No primeiro dia do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3), na manhã deste domingo (17), na Escola Politécnica de Pernambuco (Poli), um dos principais polos da Região Metropolitana do Recife, boa parte dos feras afirmou ter feito boa prova. As questões de Língua Portuguesa foram consideradas mais tranquilas pelos estudantes do que as das demais disciplinas da avaliação.

Para Anna Gabriely da Silva, 17 anos, a prova foi melhor do que esperava. Ela, que pretende cursar Educação Física nos próximos anos, afirmou ter gostado bastante do tema da redação. “No geral, eu gostei muito dessa primeira prova. As questões estavam dentro da minha expectativa. O tema da redação foi muito bom e a minha prova de português também foi ótima. Acho que me dei bem”, disse.

Anna Gabriely gostou da prova de Língua Portuguesa no primeiro dia do SSA3 | Foto: Pedro Oliveira/ JC360

“Achei a prova de Matemática muito difícil. Já esperava isso porque a prova exige que você relembre muita coisa. Mas, mesmo não tendo feito uma prova de Matemática muito boa, gostei muito, em compensação, das provas de Filosofia e Português”, comentou Giovanna Lemos, também de 17 anos. Ela presta vestibular para o curso de Enfermagem.

Giovanna presta vestibular para Enfermagem na UPE | Foto: Pedro Oliveira/ JC360

“Acho que será um consenso entre as pessoas aqui de que a prova de Matemática quebrou muito a cabeça. Achei difícil, mas consegui fazer. A prova de Redação que foi surpreendente para mim. Não esperava o tema, mas o texto de apoio deu uma luz. Não tenho ideia ainda se fiz boa prova ou não, mas temos que pensar positivo. Quero acreditar que fiz”.

Luciana Alves teve dificuldades com a prova de Matemática do SSA3, mas se mantém confiante para conquistar uma vaga em Ciências Biológicas | Foto: Pedro Oliveira/ C360

Nesta segunda-feira (18), quando os feras realizam o segundo dia de provas, será a vez de Biologia, Química, Física, História, Geografia e Sociologia. A expectativa para os estudantes é de que as próximas avaliações sejam mais tranquilas. “Amanhã com certeza será melhor que hoje, porque vou fazer provas mais ligadas ao meu curso, como Biologia e Química. Eu já esperava que hoje seria mais pesado, até porque tem a redação, mas acredito que amanhã as provas serão melhores”, disse Luciana.