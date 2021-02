Reveja os comentários dos professores sobre o 1° dia do SSA3

O Blog do Enem, do portal NE10, convidou os professores dos colégios GGE e Marista São Luís para comentar as provas do primeiro dia do Sistema Seriado de Avaliação 3 (SSA3), voltado para estudantes egressos do Ensino Médio que concorrem a uma das vagas de graduação na Universidade de Pernambuco (UPE).

Caderno de prova e o gabarito preliminar já estão disponíveis.

No primeiro bloco, comentaram os professores de Redação do GGE, Carla Carmelita e Eduardo Pereira, seguidos por Katilini Oliveira e Júlio Pimentel, ambos também do GGE.

Em seguida, no bloco 2, os professores do Colégio Marista São Luís, Marilson Corcino (inglês) e Fernando Cortés (espanhol). A prova de Filosofia fica com o professor Fábio Medeiros. Por fim, os professores Jairo Teixeira e Tiago Guimarães comentam as provas de Matemática. Reveja os comentários nos vídeos abaixo. E não esqueça: o Blog do Enem fanpage do Portal NE10, no Facebook, e envie seus comentários e dúvidas. também vai comentar as provas do SSA3 na segunda-feira (18/11), a partir das 14h30. Acesse a, no Facebook, e envie seus comentários e dúvidas.

