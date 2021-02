SSA3: 9,4% dos inscritos faltam ao primeiro dia de provas

A Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos da Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou que a taxa de abstenção no Sistema Seriado de Avaliação 3 (SSA3) ficou em 9,4%. Dos 12.828 inscritos para as provas do SSA3, 1.206 candidatos faltaram ao primeiro dia de provas, neste domingo (17), em todo o Estado.

A UPE informou ainda que não houve eliminação por porte de celular ou aparelho eletrônico. As provas e os gabaritos oficiais devem ser publicados no site oficial da universidade, a partir das 14h deste domingo.

O SSA3 continua nesta segunda-feira (18), quando os feras fazer as provas de Biologia, Química, Física, História, Geografia e Sociologia.

Abstenções

No Recife, onde fica a maior concentração de candidatos, houve 6.373 inscritos para o SSA3, dos quais 487 faltaram ao primeiro dia, totalizando 7,64% do total. A cidade com maior percentual de faltosos foi Caruaru, no Agreste pernambucano, com 17,7% de abstenção (dos 178 inscritos, 21 faltaram às provas).