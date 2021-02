Confira provas e gabaritos do 2° dia do SSA3

A Universidade de Pernambuco divulgou, na tarde desta segunda (18), o caderno de provas e o gabarito preliminar do segundo dia do Sistema Seriado de Avaliação 3 (SSA3). Confira também provas e gabarito do primeiro dia de provas do SSA3.

Os resultados finais, segundo a Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos, devem ser divulgados em janeiro de 2020.

Caderno de provas – 2° dia | SSA3

PROVA SSA 3 – 2º DIA_UPE

Gabarito preliminar

GABARITO PRELIMINAR SSA 3 – 2º DIA