Provas do SSA3 fecham 2° dia com abstenção total de 10,17% dos inscritos

Após o segundo dia do Sistema Seriado de Avaliação 3 (SSA3), da Universidade de Pernambuco (UPE), a Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos contabilizou que 10,17% dos inscritos faltaram às provas, realizadas neste domingo (17) e segunda (18) no Recife e em outros 8 municípios do Estado. Dos 12.828 candidatos inscritos, 1.304 faltaram.

No Recife, local que mais concentra candidatos, com 6.373 inscritos, a taxa de abstenção foi de 8,5% (correspondente a 542 candidatos). A maior taxa de abstenção proporcional ocorreu em Palmares: dos 178 inscritos, 33 (18,54%) faltaram à aplicação dos exames.

A previsão da UPE é que os resultados sejam divulgados em janeiro de 2020.