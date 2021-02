SSA3: feras se concentram no prédio da Poli para segundo dia de provas

O segundo dia de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3) da Universidade de Pernambuco é marcado por tranquilidade e estabilidade emocional dos feras na Escola Politécnica de Pernambuco (Poli), na Madalena, nesta segunda-feira (18). Antes mesmo da abertura dos portões, liberados entre 7h e 8h, era possível observar centenas de estudantes que fizeram questão de chegar cedo, repetindo a atitude deste domingo (17), quando foi realizado o primeiro dia do exame.

A comissão organizadora da seleção confirmou um percentual de 9,4% de abstenções no domingo – 1.206 faltantes para 12.828 inscritos. No começo da tarde, os gabaritos preliminares e as questões também foram divulgados para consulta.

Thauã de Arruda, de 17 anos, morador do município de Camaragibe, chegou ao prédio, um dos polos mais movimentados da Região Metropolitana do Recife, às 5h30, uma hora e meia antes da abertura dos portões, liberados pontualmente às 7h. Ele, que pretende cursar Engenharia da Computação, se diz tranquilo e garante repetir o sucesso das provas do primeiro dia.

Thauã veio com a mãe, Maria Cristina, para tentar vaga no curso de Engenharia da Computação | Foto: Pedro Oliveira/JC360

“Estou muito calmo e seguro. Estudei nesses três anos e neste último me esforcei ainda mais. Gostei muito das provas de ontem, com exceção de algumas questões de Matemática, mas acho que isto é uma opinião comum. Hoje será mais tranquilo”, afirma o estudante, que aposta que as provas de História e Química seriam as mais fáceis do dia.

Ele chegou acompanhado da mãe, a recepcionista Maria Cristina de Arruda, 53 anos. Assim como diversos pais presentes no local, ela brinca que fica mais nervosa que o próprio filho. “Ele é quem faz a prova e a gente é quem fica nervoso. Mas ele é esforçado e se preparou. Vai dar tudo certo!”, disse, confiante.

Para chegar às 5h30, ambos saíram de casa às 4h, temendo acontecer algum imprevisto. “Hoje é segunda, né? Geralmente tem mais trânsito e imaginamos que não seria tão tranquilo chegar aqui como foi ontem. Então, preferimos sair mais cedo para não correr o risco de perder a prova”, comentou Maria.

Stelayne da Silva, 17 anos, também preferiu chegar mais cedo neste segundo dia de provas. Ao lado da mãe, Sandra Maria da Silva, de 47 anos, ela aposta em uma prova melhor nesta segunda. “Acredito que o pior passou. As provas de Redação e Matemática, que eram as mais temidas, passaram. Fiz ótimas provas ontem, mas não estavam tão fáceis. Agora, serão as provas menos difíceis, principalmente para mim porque hoje tem Biologia e Química”, afirma, segura. Ela presta vestibular para o curso de Enfermagem.