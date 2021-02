SSA3: provas do segundo dia dividem opiniões de candidatos

Grande parte dos estudantes que participaram do segundo dia da terceira etapa do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3) da Universidade de Pernambuco (UPE) na Escola Superior de Educação Física (ESEF), em Santo Amaro, julgaram a prova de Física como a mais difícil desta segunda-feira (18). Mas as opiniões sobre as avaliações variaram. Para Thamyris da Silva, 17 anos, que presta vestibular para Medicina, o caderno de questões de hoje foi mais fácil do que as provas de domingo (17), quando ocorreu o primeiro dia do exame.

“As provas de hoje estavam muito melhores do que as de ontem. Como vou fazer Medicina, me identifiquei mais com as questões de hoje. O problema para mim aconteceu nas questões de Física e Geografia, porque envolviam muitos números e leituras de mapas” afirma.

Thamyris sentiu dificuldade maior com as provas de Física e Geografia | Foto: Pedro Oliveira/JC360

Thamyris, que veio acompanhada da mãe, Mariluce Pontes, de 43 anos, comentou que está confiante para o resultado, que será divulgado até o dia 17 de janeiro. “Não gostei muito do SSA1, mas o SSA2 e 3 foram muito bons para mim. Como acho que me dei bem na maioria dos anos em que fiz as provas, acredito que vou conseguir passar, até porque, além do seriado, existe o Enem”, comentou, referindo-se ao Exame Nacional do Ensino Médio, que também dá acesso às vagas da UPE.

Mais opiniões

A estudante Alline Souza, 16 anos, participa do processo seletivo para cursar Educação Física. Ela diz que, apesar de não ter gostado da prova na totalidade, pretende compensar o desempenho com as disciplinas em que se saiu bem. “Sem dúvidas, as questões de Física foram as piores de hoje. Estavam muito complexas. Infelizmente, não consegui fazer algumas, mas, em compensação, gostei muito das outras provas, principalmente Sociologia”, disse.

Apesar de deixar algumas questões de Física para trás, Alline gostou muito da prova de Sociologia | Foto: Pedro Oliveira/JC360

Já o estudante João Guilherme Lima, 18 anos, comentou que tanto a prova de domingo como a desta segunda estavam dentro do esperado. Para o candidato, os assuntos abordados na prova de Química estavam mais difíceis, se comparados com o restante das disciplinas.

“Achei a prova desse ano muito equilibrada, porque geralmente a UPE faz a prova muito fácil ou muito difícil. Como passei esses três últimos anos estudando, acho que consigo ser aprovado, sim. Esta fase final é muito decisiva. Gostei muito das provas de ontem e hoje. Química estava chatinha, mas deu para desenrolar e Sociologia estava muito fácil. A expectativa para passar está boa”, afirmou, confiante. Se ele obter a média esperada, deve cursar Engenharia Civil nos próximos anos.

João Guilherme considerou “chatinha” a prova de Química, mas acredita em resultado positivo | Foto: Pedro Oliveira/JC360

Comentários em tempo real, hoje

Nesta segunda-feira (18), os candidatos realizaram as provas de Biologia, Química, Física, História, Geografia e Sociologia, em diversos polos no Estado. O Blog do Enem acompanha o comentário que os professores dos colégios GGE e Marista fazem no portal NE10, a partir das 14h30. Para assistir e mandar suas perguntas, basta acessar a fanpage do portal no Facebook.

A primeira edição do programa, realizada após as provas do domingo, pode ser conferida novamente neste link.

Escola Superior de Educação Física, da própria UPE, foi um dos locais de aplicação de prova no SSA3 | Foto: Pedro Oliveira/JC360

Primeiro dia

A comissão organizadora da seleção confirmou um percentual de 9,4% de abstenções no domingo – 1.206 faltantes para 12.828 inscritos. No começo da tarde, os gabaritos preliminares e as questões também foram divulgados para consulta. Mais cedo, a comissão já tinha informado o tema da redação.