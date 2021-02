Recursos contra gabaritos do SSA3 devem ser interpostos até as 23h59 desta terça

Finalizadas as provas que darão ingressos aos feras ao Ensino Superior, agora é conferir os gabaritos e, se for o caso, entrar com recursos. Certo? Em partes. Em se tratando de Universidade de Pernambuco (UPE), os candidatos podem interpor recurso contra os gabaritos das provas “até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente à divulgação do gabarito do último dia de prova”, conforme o edital. Ou seja, os recursos só serão aceitos até o fim desta terça (19).

O recurso deve ser feito por escrito e submetido à Coordenação Pedagógica da Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos pela internet. O modelo deve seguir o determinado no Anexo V, na página 31 do edital, conforme imagem abaixo.

O candidato deve seguir as seguintes especificações:

capa única, constando Nome, Nº do CPF e Nº de Inscrição do Candidato;

um instrumento de recurso, devendo ser apresentado o número da questão, os questionamentos e a argumentação lógica e consistente que fundamente a solicitação.

A resposta ao recurso interposto será disponibilizada ao candidato em cinco dias úteis após a data do protocolo de recebimento efetuado pela Comissão. Segundo o edital da UPE, se o recurso for aceito e resultado na anulação de uma ou mais questões, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

Foto: Filipe Jordão/JC Imagem

E o Enem?

Bem, às questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não cabem recursos. A justificativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelas provas, “a produção das questões envolve uma comissão de especialistas”, sendo “avaliada por vários professores da área de conhecimento antes de ser usada em uma prova”.

“Por isso, não existe recurso administrativo para contestar as questões do Enem, uma vez que o gabarito das provas objetivas é analisado e revisado por um grupo de especialistas previamente”. Você pode saber mais sobre como a prova do Enem é elaborada clicando aqui.

O Enem é composto por 180 questões objetivas e uma redação. São quatro provas de 45 questões, uma por cada área de conhecimento. O elabora e testa essas questões meses, ou mesmo anos, antes de elas serem selecionadas para fazer parte do exame e, assim, se tornarem conhecidas pela população.

Para a redação também não há possibilidade de recurso, pois esse procedimento já está previsto no processo de correção. A prova de todos os participantes é corrigida por dois professores e, quando há discrepância na nota, um terceiro especialista também corrige a prova.