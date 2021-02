Com novos convênios, Enem passa a ser aceito em 47 instituições portuguesas

Convênios assinados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ampliaram para 47 o número de instituições portuguesas que aceitam as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em seus processos seletivos.

“Toda a oportunidade que a gente possa dar ao estudante brasileiro, dele se abrir para o mundo, buscar conhecimentos novos, é enriquecedora, e este é um trabalho muito importante para o Inep”, afirmou o presidente do Inep, Alexandre Lopes.

Sendo assim, passam a integrar o chamado Enem Portugal as seguintes instituições:

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Ismat), em Portimão;

Instituto Superior Dom Dinis (Isdom), em Marinha Grande;

Instituto Superior de Gestão (ISG), em Lisboa;

Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (Isla Santarém), em Santarém; e

Instituto Superior de Gestão e Administração de Gaia (Isla Gaia), em Vila Nova de Gaia.

“Estamos ansiosos por receber um maior número de estudantes brasileiros. Eles serão bem recebidos e bem integrados”, disse o reitor da ULHT, Mário Caneva Moutinho. “Este intercâmbio vai permitir, no futuro, que estes estudantes tenham implicação na vida social, econômica e cultural de ambos países”.