SSA1 e SSA2: candidatos podem imprimir cartões de inscrição

Estudantes dos 1°s e 2°s anos do Ensino Médio que vão participar da seleção para a Universidade de Pernambuco (UPE) pelo Sistema Seriado de Avaliação (SSA) já podem imprimir os cartões de inscrição.

Para as provas do SSA1, estão inscritos 28.963 candidatos, que farão as provas nos dias 1° e 2 de dezembro pela manhã. Os 19.683 estudantes inscritos no SSA2 farão as provas nos mesmos dias, à tarde.

As provas serão aplicadas no Recife, em Nazaré da Mata e ainda em Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina, Palmars e Serra Talhada – todos municípios onde há campi da UPE.

Com CPF e senha, você pode conferir e imprimir seu cartão de inscrição. Acesse:

Cartão do SSA1

Cartão do SSA2