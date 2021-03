MEC lança app que emite carteira de estudante gratuitamente

O Ministério da Educação (MEC) lançou o aplicativo (app) que emite a Carteira de Identificação Estudantil, a ID Estudantil. O documento começa a ser emitido nesta segunda (25) e é gratuito para o usuário final. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o novo formato traz “mais liberdade, menos monopólio”.

Basta o aluno estar devidamente matriculado, com seus dados no Sistema Educacional Brasileiro (SEB) — banco de dados nacional de estudantes do Ministério da Educação (MEC) — e baixar o aplicativo nas lojas virtuais de celular.

Para assegurar o acesso à ID Estudantil, um representante de cada instituição de ensino, públicas e particulares, deve enviar as informações dos alunos para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alimentar o SEB. Eles devem informar CPF, data de nascimento, curso, matrícula e o ano e semestre de ingresso dos estudantes.

A ID Estudantil é gratuita para o usuário final e terá custo de R$ 0,15 (quinze centavos) para o erário público. A nova ferramente terá um custo estimado anual de R$ 12 milhões. A previsão ficou acima da estimada anteriormente, de R$ 10 milhões, mesmo com o valor unitário de cada ID passando de R$ 0,17 para R$ 0,15.

O documento garante ao aluno o direito ao benefício de meia entrada em shows, teatro e outros eventos culturais. E segundo informou o MEC, 57,9 milhões de estudantes brasileiros serão beneficiados com o programa; até agora, 600 mil foram cadastrados pelas instituições de ensino superior.

Durante o lançamento, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, destacou que o programa digital irá garantir uma economia superior a R$ 1 bilhão. “Dependendo, o valor pode chegar a 2 bilhões. Com isso, a gente espera gerar um ganho maior para a comunidade”, afirmou.

Até então, a carteirinha era emitida exclusivamente por entidades como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes).

Uso do CPF e login único

Em setembro, o MEC anunciou a criação do Sistema Educacional Brasileiro (SEB), um banco de dados que deverá conter informações dos estudantes de todo o país. A proposta foi regulamentada em outubro. Uma das funções do sistema é permitir a criação da carteirinha digital, que será emitida pelo aplicativo divulgado nesta segunda.

Para abastecer o sistema com dados dos alunos, as instituições de ensino deverão enviar o número do Cadastro da Pessoa Física (CPF) dos estudantes, entre outros dados.

Para Daniel Rogério, diretor de Tecnologia da Informação do MEC, a medida é necessária para saber quem são os estudantes. Já a exigência do número de CPF, segundo Daniel Rogério, é para integrar o cadastro do MEC ao cadastro único do governo federal, que é feito por meio deste número e de senha.

“Talvez esse seja o maior desafio na emissão da carteira, deixar de ser um auto declaração, que é o que acontecia, para então o MEC saber quem é o estudante”, conclui Daniel.

Os alunos podem conferir se sua instituição passou os dados ao sistema em idestudantil.mec.gov.br. Caso não tenham sido cadastrados, os estudantes devem cobrar o envio diretamente na instituição em que estudam.

Após baixar o aplicativo, os estudantes deverão tirar uma foto de rosto e da carteira de habilitação ou de um documento de identidade com foto, para comparação das imagens. Isso irá, segundo o MEC, evitar fraudes.

No cadastro de menores de idade, um responsável legal poderá baixar o aplicativo para permitir o acesso. Em eventos com meia entrada, a identificação do estudante será feita por meio da leitura de um QR Code emitido na tela do aplicativo.