Após recursos, UPE divulga gabarito definitivo do SSA 3

A Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos da Universidade de Pernambuco (CPCA) da Universidade de Pernambuco (UPE) as mudanças do gabarito da prova do Sistema Seriado de Avaliação 3 (SSA3) após o período de recursos dos candidatos.

Foram três mudanças: duas questões foram anuladas – uma em cada dia do certame – e uma teve gabarito modificado (do segundo dia).

A UPE lembra que o listão dos classificados deve ser divulgado até o dia 17/01/2020 e a lista dos remanejáveis até o dia 22/01/2020. O edital de matrícula será divulgado até o dia 17/01/2020. Outras informações através dos telefones: (81) 3183-3660 e 3183-3791, no e-mail: processodeingresso@upe.br ou ainda no endereço eletrônico: http://processodeingresso.upe.pe.gov.br.

Confira as mudanças:

GABARITO 1o DIA DE PROVAS

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS

GABARITO 2o DIA DE PROVAS

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS