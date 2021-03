Inscrições para cursos técnicos Proeja e Proeja FIC seguem até 2 de dezembro

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE) prorrogou até a próxima terça-feira, 2 de dezembro, as inscrições para o ingresso no Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). clicando aqui.

Nesta seleção, para o ano letivo 2020, serão oferecidas vagas nos cursos técnicos presenciais nos campi Floresta e Serra Talhada e os cursos de Formação Inicial e Continuada (Proeja FIC) Integrado ao Ensino Médio ofertados pelos campi Petrolina, Ouricuri e Santa Maria da Boa Vista.

Os cursos ofertados são Administração, Edificações, Mestre de Obras, Eletricista Predial, Operador de Computador, Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças e Auxiliar Técnico de Agropecuária. Ao todo, são 270 vagas disponíveis a quem concluiu ou está concluindo o 9º ano ou a 4ª fase da Educação de Jovens e Adultos e tem no mínimo 18 anos.

Quem se inscrever para os cursos do Proeja, deverá inserir as notas de Português e Matemática do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental ou 3ª fase da Educação de Jovens e Adultos ou equivalente. Em todos os cursos e modalidades será necessário anexar o histórico escolar ou documento equivalente.

Modelos de declaração

Caso o candidato não tenha acesso ao histórico escolar ou documento equivalente para anexar no sistema no momento da inscrição, poderá utilizar uma declaração emitida pela sua escola, em que constem suas informações pessoais e as notas necessárias ao Processo Seletivo. O IF Sertão-PE disponibilizou modelos de declaração para os candidatos que não tenham acesso aos seus históricos escolares, que podem ser acessados aqui.

Outras informações, como cronograma completo, orientações sobre documentação e demais dados estão disponíveis nos editais. Caso o candidato tenha dúvidas, poderá enviar um e-mail para selecao@ifsertao-pe.edu.br, ou procurar o IF Sertão-PE nas redes sociais.

Clique aqui para acessar o sistema de inscrição.

Clique aqui para acessar o edital do Proeja (Edital 65/2019)