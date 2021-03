Habilidades socioemocionais também são responsabilidade da escola

Lidar com os próprios sentimentos, conhecer e respeitar seus próprios limites e os dos outros. As habilidades socioemocionais são importantíssimas e o desenvolvimento delas deve ter a participação da escola, em conjunto e sintonia com a família. O assunto foi apresentado na TVJC desta sexta-feira (29), com a coordenadora pedagógica do Colégio GGE, Anabelle Veloso.

Segundo Anabelle, o GGE tem disciplinas relacionadas à inteligência emocional desde a Educação Infantil e a necessidade de trabalhar sentimentos e emoções está diretamente relacionada na construção do ser humano como um todo – por isso, deve ser compartilhada com a escola.

“Há muito tempo a escola deixou de ser um local de simples transmissão de conhecimento. É um ambiente de convivência, de relacionamento”, comenta Anabelle. E para que esse trabalho funcione, é necessário que a família acreditar nos profissionais e na proposta da instituição e dê continuidade em casa.

Confira a conversa de Anabelle Veloso com o repórter Pedro Oliveira para a TVJC: