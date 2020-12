Confira a prova e o gabarito preliminar do SSA 2

A Universidade de Pernambuco (UPE) disponibilizou o caderno de prova e o gabarito preliminar do primeiro dia de provas do Sistema Seriado de Avaliação – 2ª fase (SSA2). Confira:

PROVA-SSA2-1DIA

GABARITO-PRELIMINAR-SSA2-1DIA

O primeiro dia (01/12) de provas do SSA 2 terminou com 1.311 candidatos faltosos, o que equivale a 6,65% do total de inscritos que foi de 19.704. Apenas um candidato foi eliminado por porte de celular no local de testes, no EREM Ginásio Pernambucano.

Nesta segunda-feira (2), os candidatos farão provas de biologia, química, história, geografia e sociologia. O horário dos testes do SSA2 é o mesmo do primeiro dia: das 14h15 às 18h15.

Lembrando que os portões serão fechados às 14h.